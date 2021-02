Vasco Rossi, 69 anni/ Il rocker di Zocca protagonista di una carriera “al massimo”

Compie oggi 69 anni uno degli artisti più amati di tutti i tempi in Italia, leggasi il grande Vasco Rossi. L’inconfondibile rocker originario di Zocca, nasceva esattamente il 7 febbraio del 1952, e da 45 anni è sulla cresta dell’onda facendo breccia nel cuore di milioni di italiani. Siamo in tempi di pandemia, quindi niente concerti, assembramenti ed eventi pubblici, ma se fossero ancora oggi possibili come fino ad un anno fa, siamo certi che il buon Vasco avrebbe regalato l’ennesimo tutto esaurito fra San Siro, l’Olimpico, il San Nicola e i classici teatri che nelle ultime quattro decadi e più, hanno accompagnato la storia del Blasco e nel contempo della musica italiana.

Dopo un’iniziale fama da cattivo ragazzo, attratto negli anni ’70 e ’80 da tentazioni che spesso e volentieri hanno accompagnato i musicisti e i cantanti di quel periodo, Vasco Rossi è divenuto una vera e propria icona non solo della musica ma anche dell’Italia, un personaggio che ha saputo coinvolgere trasversalmente svariate generazioni, non soltanto i 40enni/50enni di adesso, il vero nocciolo duro della fan base “rossiana”.

VASCO ROSSI, OGGI 69 ANNI: L’ULTIMO BRANO

E nonostante la pandemia e nonostante l’età che avanza, Vasco Rossi non ha intenzione di mollare di un millimetro, e l’anno nuovo è iniziato proprio con un suo nuovo bravo, presentato in occasione dello show di Roberto Bolle, ‘Una canzone d’amore… buttata via’: “Sono arrivato a passare un sacco di traguardi – raccontava il Komandante in un’intervista dello scorso mese di dicembre – ad avere soddisfazioni enormi. La cosa che più mi soddisfa adesso in effetti è che sono riuscito a scrivere una nuova canzone. Lo dicevo l’altro giorno con i miei in studio mentre ascoltavamo i mix: ‘Si è verificato di nuovo il miracolo di San Gennaro’ (ride). Io la chiamo così questa cosa della creazione”. Piovono gli auguri intanto sui social, con lo stesso Vasco Rossi che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video autocelebrativo con tanto di commento “Sono 69 !!!!!! Eh già !!!!!!!!!”, facendo il verso ad una delle sue canzoni più amate, mentre Jovanotti ha scritto “Buon Compleanno Vasco!!!”. Noemi, invece, ha twittato una foto di lei abbracciata al cantante di Zocca con la scritta “Buon compleanno Komandante”.



