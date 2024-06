Vasco Rossi, concerto a San Siro oggi 12 giugno 2024/ Scaletta canzoni e rischio pioggia: si parte con Blasco

Vasco Rossi, concerto a San Siro: rischio pioggia per il 12 giugno 2024

Vasco Rossi, dopo il successo ottenuto con i concerti di venerdì, sabato e ieri 11 giugno, torna in concerto oggi, mercoledì 12 giugno 2024 per regalare altre due ore di musica e momenti emozionanti ad un pubblico sempre più vasto e che macina chilometri pur di vederlo dal vivo. Anche questa sera, la location del concerto di Vasco è San Siro, tempio della musica dal vivo e dove Vasco continua ad accumulare record. Per il tour 2024, sono ben otto i concerti in programma, tutti rigorosamente sold out sin dalle prime ore in cui i biglietti sono stati messi in vendita, ormai mesi fa.

A Milano, è tutto pronto per il nuovo live di Vasco anche se il rischio pioggia è ancora alto. Lo show di martedì 11 giugno 2024 si è svolto sotto una pioggia battente che, tuttavia, non ha fermato il rocker di Zocca e tutti i suoi fan che hanno cantato tutte le canzoni, dalla prima all’ultima. Anche questa sera, dunque, qualora dovesse tornare ad abbattersi la pioggia su Milano, Vasco salirà comunque sul palco insieme ai suoi musicisti.

La band di Vasco Rossi a San Siro, oggi 12 giugno 2024

Fondamentale per il successo di ogni tour di Vasco Rossi è la sua band con cui il rocker studia nel dettaglio la scaletta mesi prima provando anche nuovi arrangiamenti per rendere ancora più attuali canzoni scritte anche 40 anni fa. La grande novità di quest’anno è il batterista Donald Renda, calabrese con un grande curriculum. Oltre al batterista, ad affiancare Vasco, quest’anno, sul palco, ci sono:

Vince Pastano (direzione musicale, chitarre), Stef Burns (chitarra), Antonello D’Urso (programmazione, chitarra acustica e cori), Andrea Torresani (basso e cori), Alberto Rocchetti (tastiere e cori), Roberta Montanari (cori), Andrea Ferrario (sax)

Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone) e Claudio Golinelli Detto Il Gallo, guest star.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a San Siro

Il concerto di Vasco Rossi a San Siro in programma oggi si aprirà con Blasco Rossi, brano storico del Komandante di Zocca che continuerà a far scatenare il proprio pubblico con brani come Asilo Republic e Gli spari sopra. Non mancheranno i brani più romantici del repertorio di Vasco come Dillo alla luna, Se ti potessi dire fino all’intramontabile Albachiara. Ecco la scaletta completa:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

