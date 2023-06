Vasco Rossi, concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi 17 giugno/ Scaletta: da Dillo alla luna a Vivere

Vasco Rossi, concerto stadio Olimpico Roma 17 giugno

Dopo il sold out del 16 giugno, Vasco Rossi torna in concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, sabato 17 giugno. Il tour 2023 del rocker sta confermando il grande seguito di pubblico che Vasco continua ad avere. Da Rimini a Bologna fino a Roma per poi passare da Salerno e Palermo, Vasco continua ad essere il re indiscusso degli stadi. Dopo aver infiammato il Circo Massimo la scorsa estate, quest’anno ha deciso di riprendersi lo Stadio Olimpico, pieno di fan di ogni generazione.

Da quelli più adulti cresciuti con la sua musica fino ai bambini, frutto di amori spesso nati tra un concerto e l’altro, sono migliaia i fan che, ogni anno, percorrono chilometri pur di assistere al live del più grande rocker italiano. Impossibile trovare i biglietti, E non solo per Roma. Tutti i live sono già sold out e chi sperava di trovare un biglietto all’ultimo istante deve ricredersi e aspettare il prossimo tour.

La band di Vasco Rossi per il tour 2023

Come in ogni tour, Vasco Rossi sale sul palco insieme alla sua band che, ogni anno, si rinnova. Per il tour 2023, il rocker emiliano ha confermato Stef Burns (chitarra), Vince Pastano (chitarra, cori, direttore musicale), Andrea Torresani (basso), Alberto Rocchetti (tastiere, piano, cori) e Matt Laug (batteria). Come pure la sezione fiatistica composta da Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba) e Roberto Solimando (trombone).

Fuori, invece, Frank Nemola (cori, tastiere, programmazione) e Beatrice Antolini (cori, percussioni, piano). Al loro posto Antonello D’urso (Programmazione, Chitarra Acustica e Cori) e Roberta Montanari (Cori) ovvero con lo stesso ruolo che, prima dell’ingresso di Beatrice Antolini era affidato a Clara Moroni.

La scaletta

Scaletta formidabile quella messa su da Vasco Rossi per il tour 2023. Il rocker apre con un successo del passato come Dillo alla luna per continuare con Rock’n’roll show, Ogni volta, T’immagini, Rewind fino ad arrivare ai successi più recenti come XI e Una canzone d’amore buttata via comandamento. Ecco tutta la scaletta:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Play Video

Siamo soli

Canzone

Romagna mia

L’amore l’amore

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

