Vasco Rossi, concerto Ancona domenica 26 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Vasco Rossi, concerto Ancona Stadio del Conero domenica 26 giugno 2022: scaletta, orari e info

Vasco Rossi si esibirà questa sera in concerto ad Ancona allo Stadio del Conero. Dopo il sold out di Bari e di Roma, proseguono le tappe del tour di Vasco Rossi. Il concerto inizierà alle 21.00. Il rocker eseguirà come per le precedenti tappe i successi del suo repertorio. La scaletta, salvo eventuali variazioni, dovrebbe essere la seguente: XI comandamento, L’uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire, Senza parole, Amore… aiuto, Muoviti!, La pioggia la domenica, Un senso, L’amore, l’amore, Interludio, Tu ce l’hai con me, C’è chi dice no, Gli spari sopra, Stupendo, Siamo soli, Una canzone d’amore buttata via, Ti taglio la gola, Rewind, Delusa, Eh già, Siamo qui, Sballi ravvicinati del terzo tipo, Tofee, Sally, Anima fragile, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Albachiara.

Da ieri i fan hanno iniziato ad assieparsi all’esterno dello stadio accampandosi nelle tende. Imponente l’organizzazione messa in atto per gestire l’accesso del pubblico al Del Conero, con la predisposizione di parcheggi e bus che copriranno il percorso da questi fino allo stadio anconetano. Il palco è alto come un palazzo di 9 piani (28 metri), largo 90 metri, profondo 26 e pesante circa 200 tonnellate. Di più pesanti ci sono solo le zavorre di cemento che stabilizzano le strutture, proteggendole dal vento. Un palco imponente per uno show che regala emozioni al pubblico.

Vasco Rossi, Concerto Ancona Stadio del Conero 26 giugno 2022: il piano viabilità

Vasco Rossi è atterrato ieri ad Ancona ed in queste ore sta preparando il concerto che lo vedrà esibirsi sul palco allestito allo Stadio del Conero. Il Comune di Ancona in vista del concerto di questa sera ha messo a disposizione un piano per la sicurezza. Raddoppiati i bus navetta e incrementato di tremila posti auto lo spazio parcheggi rispetto al concerto del cantante Ultimo tenutosi il 17 giugno scorso.

Nelle scorse settimane, ci sono state polemiche sul consumo di alcolici in occasione delle varie tappe del tour. Per questo motivo, nella giornata del 26 giugno, a partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo, in tutta l’area ricompresa all’interno del raggio di 500 metri, in linea d’aria, dall’ingresso allo Stadio Del Conero sono vietate la vendita, la detenzione, il consumo e la somministrazione di bevande con gradazioni alcoliche superiori ai 5 gradi e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine. Vasco Rossi dovrebbe mantenersi fedele alle scalette eseguite in precedenze nelle varie tappe del tour.

