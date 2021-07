Vasco Rossi/ Dall’amore per la moglie Laura Schmidt all’annuncio che spiazza i fan

Il grande amore di Vasco Rossi per la moglie Laura Schmidt

La nuova puntata di Techetechetè, in onda questa sera su Raiuno, è dedicata agli artisti che sono stati esclusi o sono arrivati ultimi al Festival di Sanremo. Tra questi c’è sicuramente Vasco Rossi che ha partecipato a Sanremo due volte: nel 1982 con Vado al massimo e nel 1983 con Vita spericolata. Due brani con cui, poi, Vasco ha conquistato il suo pubblico che, nel corso degli anni, lo ha reso il re degli stadi. Oltre ad essere riuscito a costruirsi una carriera brillante, Vasco ha trovato la propria serenità anche nella vita privata grazie all’incontro con la donna che, oggi, è ancora sua moglie. Con Laura Schmidt Vasco ha sentito il bisogno di pronunciare il fatidico sì. La coppia, dopo anni di convivenza coronata con la nascita di Luca, nel 1991, si è sposata nel 2012. A differenza del marito, Laura preferisce non apparire come ha sottolineato negli scorsi giorni lo stesso rocker pubblicando tra le storie di Instagram una foto di coppia.

Vasco Rossi si sta rilassando in quel di Zocca insieme alla famiglia, ma non vede l’ora di tornare sul palco. Dopo aver rimandato due volte il tour a causa della pandemia, il re degli stadi italiani dovrebbe tornare sul palco nel 2022. Il tour sarà anticipato da un evento che Vasco ha annunciato sui suoi canali social proprio oggi. “Vi annuncio in anteprima l’evento speciale che si terrà a Trento, il 20 Maggio 2022: Inaugureremo Il Trentino Music Arena. È dal 1983 che non suono a Trento”, ha scritto Vasco sui social ricordando poi le date di Milano, Imola, Firenze e Roma già tutte sold out. Un annuncio che i fans del rocker non si aspettavano e a cui hanno già risposto in massa.

