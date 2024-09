Vasco Rossi e l’emozionante dedica alla moglie Laura: le parole del cantautore

Nelle scorse ore il Blasco ha deciso di tirare fuori dalle tasche le emozioni e appoggiarle sul tavolo, Vasco Rossi ha speso una speciale dedica per la moglie Laura intervenendo in una dedica che ha commosso il web e ovviamente i tantissimi fan del cantautore di Zocca. In un post pubblicato su Instagram e divenuto immediatamente virale l’artista si è lasciato andare alle emozioni, riannodando il filo della sua grande storia d’amore con Laura Schmidt e svelando anche alcuni retroscena molto curiosi, come quello relativo alla canzone Laura: “Auguri alla mia Laurina Quando l’ho conosciuta nell’estate dell’86 mi è arrivata come una pietra in fronte. Poi l’ho presa e l’ho portata via. Ecco, da allora si può dire che tutte le canzoni sono state ispirate da lei, tranne “Laura”.

Proprio riguardo all’iconico brano, Vasco Rossi ha svelato sulla moglie Laura Schmidt e sulla voglia di allargare la famiglia, a quei tempi superiore a ogni cosa: “Sembra incredibile ma non è lei la protagonista, perché Luca, nostro figlio, è stato un figlio desideratissimo” ha chiarito il Blasco facendo gli auguri alla moglie sui social.

Vasco Rossi e il significato della canzone Laura

Nel post di auguri dedicato alla moglie Laura Schmidt, Vasco Rossi ha fatto riferimento all’iconica canzone Laura, del 1998 pubblicata nella raccolta canzoni per me, nel testo del brano il cantautore fa riferimento a una donna, appunto Laura, che aspetta un figlio in realtà non voluto, un verso che per anni in molti hanno creduto autobiografico, ma in realtà non è andata così: “E Laura aspetta un figlio per errore, però lei dice che si chiama ‘amore’. In ogni caso poi la gente sai che cosa vuol, in fondo, vuole Natale con la neve”.

Da qui Vaso Rossi ha sentito l’esigenza di chiarire una volta per tutte uno dei dubbi che hanno maggiormente scatenato la curiosità dei fan del cantante di Zocca.