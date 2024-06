Vasco Rossi non si ferma: tour nel 2025/ Da Torino a Roma: ecco tutte le date ufficiali

Vasco Rossi: tour anche nel 2025

Vasco Rossi non ha alcuna intenzione di rinunciare ai concerti e mentre è ancora in tour, annuncia le date per il 2025 scatenando l’entusiasmo del suo pubblico. Questa sera, il rocker di Zocca si esibirà nuovamente sul palco di San Siro, ultima data a Milano per poi spostarsi allo stadio San Nicola di Bari dove si esibirà il 25, 26, 29 e 30 giugno prossimo ma in attesa di concludere i concerti già previsti, tramite i suoi canali social, ha annunciato il tour 2025.

A 72 anni, Vasco continua ad essere non solo il re del rock italiano, ma anche i re degli stadi con tutti i concerti sold out in ogni città. Con il nuovo record raggiunto con la serie di concerti tenuti a San Siro, Vasco non ha alcuna intenzione di fermarsi e il prossimo anno tornerà ad esibirsi live in una serie di concerti in diverse città italiane da cui, pero, sono escluse la città di Milano e Bari.

Vasco Rossi tour 2025: ecco tutte le date

Da Torino a Messina fino a Bologna, Napoli e Roma: sono queste le città in cui Vasco Rossi si esibirà nel 2025 in una serie di concerti con cui è pronto a raggiungere un nuovo record. “Anteprima abusiva planetaria solo qua solo per voi. Vasco Live Duemilaventicinque. Lo spettacolo che non avrà mai fine. Ecco dove ci troveremo l’anno prossimo“, scrive Vasco annunciando tutte le date i cui biglietti verranno messi in vendita a breve. In particolare, per il Blasco Fan Club i biglietti saranno in vendita in anteprima dalle ore 12:00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it

I titolari di carta Mastercard, inoltre, avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio mentre la vendita generale comincerà alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. Ecco le date del tour 2025 di Vasco Rossi:

31 Maggio e 01 Giugno – TORINO – Stadio Olimpico

05 e 06 Giugno – FIRENZE – Visarno Arena

11 e 12 Giugno – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 e 17 Giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 Giugno – MESSINA – Stadio San Filippo

27 e 28 Giugno – ROMA – Stadio Olimpico













