Vasco Rossi/ Il ricordo del carcere e il palco di Modena Park

Ironico, pungente, schietto ed estremamente vero. Vasco Rossi non è solo il re degli stadi e il più grande rocker italiano, ma è anche il cantautore italiano capace di raccontare il cuore delle donne ed esprimere tutte le emozioni e i sentimenti della gente che, ormai, lo segue da più di quarant’anni. Con 40 anni di musica, con 40 anni di storia, con 40 anni di canzoni, Vasco Rossi è uno dei pochissimi artisti capaci di radunare contemporaneamente più generazioni. Ai suoi concerti che sono un mix di rock, adrenalina, amore ed emozioni vere che è possibile leggere negli occhi degli spettatori alla fine di ogni live, assistono nonni, genitori, figli e nipoti, uniti da un unico filo conduttore: l’amore per Vasco e la sua musica.

Quell’amore che il rocker di Zocca ha sentito profondamente il 1° luglio 2017 quando a Modena Park è andata in scena la festa per i suoi primi 40 anni di carriera. Quello di Modena Park è stato uno show unico, irripetibile che ha sorpreso lo stesso Vasco che, giunto con un elicottero, ha potuto vedere dall’alto l’onda umana giunta nella città emiliana da ogni parte d’Italia. Dopo tre anni da quell’evento storico, Vasco ripercorre le sue emozioni in un altro evento dal titolo “La tempesta perfetta” e che Raiuno trasmessa oggi, mercoledì 1° luglio, a partire dalle 20.30.

VASCO ROSSI, IL RECORD DI ASSEMBRAMENTI A MODENA PARK

“La Tempesta Perfetta, su Rai1… ancora oggi, dopo tre anni, record assoluto mondiale di assembramento con biglietto pagato… 225.000 i biglietti bruciati nel giro di qualche ora in un paio di giorni“: con queste parole scritte su Facebook, Vasco Rossi ha ricordato l’appuntamento di questa sera su Raiuno. Modena Park è stata una grande emozione, ma anche una rivincita per Vasco nei confronti di chi, inizialmente, non credeva nel suo talento e nei confronti di quelli che gli tiravano le freccette agli esordi. Sul palco di Modena, circondato dalla sua band di sempre, dagli amici che decisero di omaggiarlo con la loro presenza, ma soprattutto dalla sua gente, Vasco, esattamente tre anni fa, portò a casa il suo più grande traguardo.

«È andato tutto così bene da non crederci. Io neanche nei miei sogni più sfrenati ho immaginato di arrivare a questo successo. Credevo che al massimo avrei avuto una mia piccola nicchia. E invece…», ricorda Vasco che salendo gli scalini di Modena Park, gli sembrò di tornare indietro e ripercorrere tutta la sua strada. «Avevo davanti gli scalini che mi avrebbero portato sul palco di Modena Park e mi sono ricordato quando andai dentro, quando mi misero in galera che dovevo salire le scale per entrare in carcere» ricorda in una intervista ad Armando Gallo e anticipata da Oggi. Quel giorno, sul palco di Modena Park, Vasco ha cantato, ha ballato e ha festeggiato insieme all suo popolo. Quel popolo che non lo ha mai lasciato solo cantando con lui ogni singola nota fino ad emozionarsi quando, sulle note di Albachiara, i fuochi d’artificio hanno illuminato tutto Modena Park.



