Vasco Rossi, concerto a Cagliari 2019/ Scaletta Non Stop Live 19: navi brandizzate

Concerto Vasco Rossi a Cagliari 2019 del 18 Giugno 2019

Vasco Rossi torna in Sardegna, precisamente a Cagliari, per un’imperdibile doppietta del suo Vasco Non Stop Live 019. Le due tappe, che chiuderanno la tournée da 9 appuntamenti tra Lignano Sabbiadoro e San Siro, avranno inizio con il concerto di questa sera, martedì 18 giugno, quando Blasco si esibirà all’Arena Grandi Eventi Fiera di Cagliari con i suoi successi più importanti. Ad annunciare il suo approdo in terra sarda è stato proprio il Komandante, che attraverso un posto condiviso sui suoi canali social ufficiali, nei mesi scorsi ha anticipato: “Si preparano le navi per la Sardegna. Sbarcheremo con una produzione gigantesca, quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno”. A otto anni dall’ultimo live di Vasco Rossi in Sardegna, il rocker assicura: la sua esibizione darà vita a “un concerto potente, circa 3 ore di fila senza concessioni. Duro e puro”.

Gnv: “Abbiamo costruito questo progetto con entusiasmo”

Lo sbarco dei fan di Vasco Rossi in Sardegna per l’imperdibile Vasco Non Stop Live 019 è stato agevolato anche dalla collaborazione della compagnia Grandi Navi Veloci. Per l’occasione, la GNV ha presentato lo spettacolare traghetto della sua flotta brandizzato con il logo della tournée Vasco Non Stop e che proprio in occasione dei concerti viaggerà lungo la rotta Genova-Cagliari per accompagnare spettatori o semplici curiosi. “Vasco Rossi è un artista completo, che con le sue canzoni ha saputo parlare al cuore di milioni di persone”, spiega all’Ansa Fabio Sibilio, Marketing Manager di GNV. “Abbiamo costruito questo progetto con entusiasmo e ci piace ricordare anche la sua infanzia in Sardegna, a Siniscola, in provincia di Nuoro, dove visse qualche anno con la famiglia, prima di tornare in Emilia Romagna. Abbiamo pensato di dedicare una nostra nave al Komandante e poi – conclude Fabio Sibilio – siamo tutti fans sfegatati e per noi è un onore essere al suo fianco del suo Non Stop Live 019”.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Cagliari 2019

La scaletta del concerto di Cagliari del Non Stop Live 019 prevede ben 29 brani, selezionati tra i successi più importanti di Vasco Rossi. Dopo una breve introduzione, il rocker di Zocca accoglierà il suo pubblico con “Qui si fa la storia”, “Mi si escludeva”, “Buoni o cattivi” e “La verità”. Successivamente, seguendo lo schema osservato da Blasco a San Siro, la serata andrà avanti sulle note di “Quante volte”, “Cosa succede in città” e “Cosa vuoi da me”, prima di ascoltare i brani “Vivere o niente”, “Fegato fegato spappolato” e “Asilo Republic”. Sarà poi la volta di “La fine del millennio”, “Interludio” e “Portatemi Dio”, seguiti da “Gli spari sopra”, “C’è chi dice no”, “Se è vero o no” e “Io no”. Nelle tre ore di live, Vasco Rossi si esibirà inoltre con i singoli “Domenica lunatica”, “Ti taglio la gola”, “Rewind” e “Vivere”, poi farà sognare i suoi fan con i successi “La nostra relazione”, “Tango della gelosia”, “Quanti anni hai/Senza parole” e “Sally”. Infine, concluderanno la tappa di Cagliari “Siamo solo noi” e “Vita spericolata/Canzone”, oltre a uno dei successi più amati del Komandante: “Albachiara”. Di seguito, il filmato di Vasco Rossi a San Siro.





