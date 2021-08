Vasco Rossi: “Vengo a ballare in Puglia”/ Foto Tutore al braccio e cita Caparezza

Vasco Rossi ha scelto la Puglia per trascorrere le sue vacanze: a comunicarlo è stato lo stesso cantante italiano, tra i più amati del nostro Paese, che si è fatto immortalare in alcune istantanee, poi pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, mentre scendeva le scale del jet privato e metteva quindi piede sul suolo dell’aeroporto di Grottaglie. Il suo immancabile sorriso, con la mascherina impugnata con la mano destra e gli occhiali da sole da quella sinistra, ha rassicurato i fan, preoccupati dopo l’incidente occorso nei giorni scorsi al loro beniamino.

Era stato lui stesso a fornire testimonianza dell’accaduto sui social network: “Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta“, disse all’epoca Rossi, abbinando a questo messaggio un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Quale? Eccolo: “Per fortuna niente di grave. Un male boia però”. L’espressione utilizzata, tipica del dialetto parlato nella terra natale dell’artista, contribuì a rendere con efficacia l’idea del dolore fisico avvertito da quest’ultimo, che raccolse una valanga di messaggi di sostegno e di incoraggiamento sul web, anche da parte di alcuni suoi colleghi del mondo della musica.

VASCO ROSSI CITA CAPAREZZA: “BALLO IN PUGLIA… COL TUTORE”

Oggi, per fortuna, Vasco Rossi sembra stare decisamente meglio e anche dalle fotografie postate su Instagram si può notare il volto disteso e rilassato del performer. Quest’ultimo, ai suoi followers, ha scritto, facendo ricorso alla sua irrinunciabile ironia: “Sono venuto a ballare in Puglia… col tutore”. Un chiaro riferimento, peraltro a un grande successo del passato di Caparezza, che qualche anno fa aveva letteralmente travolto e fatto ballare l’Italia intera con questa hit.

Sulla costa tarantina, il rocker si rilasserà e si abbronzerà, trascorrendo il suo buen retiro a Castellaneta Marina, fra le pinete della lussureggiante macchia mediterranea e le sue meravigliose spiagge, in qual luogo “dove le fragole sanno di fragole e i pomodori di pomodori”, come ha scritto lui stesso qualche tempo fa sui social. In riva allo Ionio, dunque, sono già iniziati gli appostamenti: è caccia al selfie con Vasco.

