Veglia Pasqua 2022, diretta video Sabato Santo/ Papa Francesco annuncia Resurrezione

DIRETTA VEGLIA DI PASQUA 2022: LA CELEBRAZIONE CON PAPA FRANCESCO

Dopo due anni ininterrotti di pandemia, con relative limitazioni, finalmente la Santa Pasqua del Signore si torna a festeggiarla col pieno ritorno alla tradizione e alla presenza dei fedeli in San Pietro in questa vigilia della Domenica di Pasqua: stasera Papa Francesco celebra la Veglia di Pasqua 2022 nella splendida cornice della Basilica Cristiana.

Il Santo Padre, al termine del Triduo Pasquale, annuncerà con gioia la Resurrezione del Signore in questo Sabato Santo, culmine della Settimana Santa: se 12 mesi fa il Papa potè aprire le porte di San Pietro per pochi fedeli, quest’anno la fine dello stato d’emergenza Covid consente il pieno ritorno in presenza di tutti i posti disponibili in Basilica. Appuntamento fissato alle ore 19.30, con possibilità di seguire in tv su Rai 1 e Tv2000, sul web con la diretta video streaming della Veglia di Pasqua 2022 di papa Francesco dal canale YouTube di Vatican News: è nella Santa Messa della Notte di Pasqua che la Chiesa annuncia il mondo la Resurrezione di Gesù, sigillata poi domani nella Celebrazione della Pasqua con il messaggio e la benedizione alla città e al mondo (Urbi et Orbi). «Vi incoraggio, seguendo il loro esempio, a continuare il cammino quaresimale di conversione per arrivare alla celebrazione della Resurrezione del Signore con un cuore rinnovato», così era giunto l’invito alla cristianità per l’imminente Pasqua del Signore, da Papa Francesco nell’ultima Udienza Generale in Vaticano prima del Viaggio Apostolico a Malta.

SABATO SANTO, LA TRADIZIONE E IL SIGNIFICATO DELLA VEGLIA DI PASQUA

All’ingresso in San Pietro, Papa Francesco per cominciare la Veglia di Pasqua 2022 procederà a benedire il fuoco nuovo nell’atrio della Basilica di San Pietro: dopo l’ingresso processionale in Basilica con il cero pasquale e il canto dell’Exsultet, presiederà la Liturgia della Parola, la Liturgia battesimale e la Liturgia Eucaristica, che sarà concelebrata con i Patriarchi, i Cardinali, i Vescovi che lo desiderano e alcuni Presbiteri, fino a disponibilità di posti.

Come prevede la tradizione del Sabato Santo, la Liturgia della Parola della Veglia di Pasqua 2022 prevede 7 letture, 8 salmi dell’Antico Testamento, un’epistola di San Paolo Apostolo e poi il Vangelo in cui si annuncia la Resurrezione del Cristo. Al termine delle letture, il Pontefice terrà la consueta Omelia cui seguirà la Liturgia Battesimale dove verranno battezzati alcuni catecumeni: in conclusione della Veglia di Pasqua 2022, la Liturgia Eucaristica con Benedizione Solenne finale. Così Papa Francesco nella Veglia di Pasqua dello scorso anno invitava l’umanità a farsi prossima all’annuncio di Cristo nella notte prima della Resurrezione: «Sorella, fratello se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta, un sogno infranto, vai, apri il cuore con stupore all’annuncio della Pasqua: “Non avere paura, è risorto! Ti attende in Galilea”. Le tue attese non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita ricomincia».

OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER LA VEGLIA DI PASQUA DELLO SCORSO ANNO

In attesa dell’inizio della Veglia di Pasqua 2022, di certo non mancherà nella celebrazione odierna – come avvenuto del resto durante tutti i precedenti gesti del Triduo Pasquale – il riferimento di Papa Francesco alla situazione internazionale, devastata dalla guerra in Ucraina.

Come ricordato dallo stesso Pontefice nel recente viaggio a Malta, «Il desiderio del Signore è che anche noi diventiamo testimoni instancabili di riconciliazione: testimoni di un Dio per il quale non esiste la parola irrecuperabile. Preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega». Un anno fa, nell’annunciare la Resurrezione del Signore durante la Veglia di Pasqua del Sabato Santo, ancora Papa Francesco sottolineava lo stupore delle donne nel presentarsi al Sepolcro trovandolo vuoto: «Le donne pensavano di trovare la salma da ungere, invece hanno trovato una tomba vuota. Erano andate a piangere un morto, invece hanno ascoltato un annuncio di vita. Per questo, dice il Vangelo, quelle donne “erano piene di spavento e di stupore” (Mc 16,8), piene di spavento, timorose e piene di stupore. Stupore: in questo caso è un timore misto a gioia, che sorprende il loro cuore nel vedere la grande pietra del sepolcro rotolata via e dentro un giovane con una veste bianca. È la meraviglia di ascoltare quelle parole: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto”. E poi quell’invito: “Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete”». La Chiesa invita ognuno di noi, ancora oggi 2022 anni dopo l’annuncio della vittoria di Cristo sulla morte, ad accogliere quell’invito del Signore: «Accogliamo anche noi questo invito, l’invito di Pasqua: andiamo in Galilea dove il Signore Risorto ci precede», ripeteva Papa Francesco nella Veglia del 2021.

