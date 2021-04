Santa Messa Pasqua 2021, Urbi et Orbi/ Diretta video: Papa celebra Cristo risorto

SANTA MESSA DI PASQUA IN DIRETTA STREAMING: CI SARÀ IL PUBBLICO

Una conclusione che è un nuovo inizio di speranza: con la Santa Messa del giorno di Pasqua 2021 e la Benedizione Urbi et Orbi Papa Francesco ‘chiude’ il Triduo Pasquale e la Settimana Santa per il secondo anno contraddistinta dalla pandemia e dalle regole anti-Covid. A differenza di 12 mesi fa però, una lieve presenza di pubblico è garantita nonostante la zona rossa vigente a Roma e in tutto il Paese per la Pasqua: «Colui che era stato crocifisso è risorto! Tutte le domande e le incertezze, le esitazioni e le paure sono fugate da questa rivelazione. Il Risorto ci dà la certezza che il bene trionfa sempre sul male, che la vita vince sempre la morte e la nostra fine non è scendere sempre più in basso, di tristezza in tristezza, ma salire in alto. Il Risorto è la conferma che Gesù ha ragione in tutto: nel prometterci la vita oltre la morte e il perdono oltre i peccati», così ribadiva Papa Francesco nell’ultima Udienza Generale prima della Pasqua.

Si rinnova l’invito della Chiesa a seguire – in diretta tv e video streaming – la compagnia di Cristo e dell’Eucaristia nel giorno della Resurrezione: dopo la Veglia di ieri sera, Papa Francesco torna a celebrare la Domenica di Pasqua alle ore 10 (senza l’omelia, sostituita da momenti di preghiera e riflessione in silenzio); a seguire, alle ore 12, la lettura del messaggio Urbi et Orbi a tutta la cristianità. Il duplice momento che conclude la Settimana Santa sarà trasmesso dalla diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e dalla diretta in video streaming su RaiPlay e il canale YouTube di Vatican News.

PAPA FRANCESCO, IL MESSAGGIO DELLO SCORSO ANNO NELLA MESSA DI PASQUA

«Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo è risorto!” – “È veramente risorto!”. Come una fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella notte: la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: “Cristo, mia speranza, è risorto!”»: si apriva così il messaggio Urbi et Orbi solo 12 mesi fa, nel pieno del primo lockdown per la pandemia Covid-19. Papa Francesco parlava di un “contagio” diverso da quello che si era tristemente venuti a conoscenza, quello che si trasmette da cuore a cuore della Buona Notizia: «Non si tratta di una formula magica, che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo.

È invece la vittoria dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio. Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell’umanità afflitta». Papa Bergoglio mise “al bando” parole come “indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza” in quanto prevalenti nei primi momenti della pandemia: oggi però, 12 mesi dopo di chiusure, morti, limitazioni e libertà negate, al cuore dell’uomo occorre un annuncio “nuovo” che ribadisca la certezza della vittoria di Cristo sulla morte e sul dolore.

LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Al termine della Santa Messa del giorno per la Pasqua del Signore, Papa Francesco procederà alla lettura del messaggio “alla Città e al mondo” accompagnato dalla benedizione che porta con sé come da tradizione anche l’indulgenza plenaria. «La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone» ribadiva Papa Francesco in collegamento tv e video streaming solo 12 mesi fa. Le parole dette dal Santo Padre alla politica e ai governanti risuonano oggi come già profetiche di quello che ancora doveva essere fatto e che, un anno dopo, non sempre è avvenuto: «Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la ripresa delle consuete attività quotidiane».

Ecco qui di seguito il testo integrale della benedizione che Papa Francesco pronuncerà in latino davanti al mondo intero collegato in diretta video streaming: «I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre».

SEGUI LA SANTA MESSA DI PASQUA IN DIRETTA STREAMING VIDEO





