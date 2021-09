Vended, la band dei figli degli Slipknot/ Video “Asylum”, il singolo di debutto

Gli eredi di Corey Taylor e soci scendono in campo o, per meglio dire, salgono sul palco. Ecco il video del primo singolo dei Vended, band formata dal diciannovenne Griffin Parker Taylor, figlio del frontman degli Slipknot, e il diciassettenne Simon Crahan, figlio di Shawn il Clown, percussionista del gruppo heavy metal mascherato.

Al Bano e Sgarbi fischiati e umiliati al concerto per Battiato lasciano il palco/ Ecco cos'è successo

Il figlio di Corey Taylor (nato nel 2002 dall’unione tra il frontman degli Slipknot e la ex moglie Scarlett Stone) fa il cantante come suo padre, mentre il figlio di Crahan è batterista. A completare i Vended ci sono il bassista Jeremiah Pugh e i chitarristi Cole Espeland e Connor Grodzicki.

VIDEO “ASYLUM”, PRIMO SINGOLO DEI VENDED

Il video del nuovo singolo, “Asylum“, segna l’esordio discografico dei Vended. Si apre con una intro di batteria a cui si aggiungono i riff delle chitarre, per poi esplodere con un growl di Taylor: l’influenza dei genitori si sente, soprattutto per quanto riguarda il cantato, ispirato a quello del frontman degli Slipknot. Ma anche le parti soliste di chitarra ricordano per certi tratti la band dell’Iowa.

Nino D'Angelo: "La Camorra ha sparato contro casa mia"/ "Volevano i miei soldi"

Formati nel febbraio del 2018, i Vended hanno tenuto il loro primo spettacolo per un vasto pubblico nel 2020 esibendosi per il festival virtuale “Pulse Of The Maggots” del Knotfest, organizzato proprio dagli Slipknot, e si sono esibiti per la prima volta in qualità di headliner lo scorso mese di marzo nel locale Vaudeville Mews a Des Moines, nell’Iowa.



LEGGI ANCHE:

Eugenio Bennato: "Reunion con Mauriello e Trampetti"/ "Eduardo De Filippo ci scoprì…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA