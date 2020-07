Venerdì 17, eptacaidecafobia: cos’è?/ Paura e superstizione nel giorno della sfortuna

Quella di oggi, venerdì 17 luglio, è una data molto temuta dagli italiani più superstiziosi, affetti da eptacaidecafobia, ovvero la paura del numero 17. Si tratta della terza volta in assoluto nel 2020, dopo il 17 gennaio e il 17 aprile, che tale giornata cade di venerdì, per giunta all’interno di un anno bisestile che finora non ha certo brillato per buona sorte (leggasi in tal senso la pandemia di Coronavirus). Ecco dunque che, in giornate come questa, la scaramanzia abbonda nelle case di tutt’Italia e c’è chi sceglie di viverla in maniera “sicura” (non uscire di casa, muoversi il meno possibile, evitare qualsiasi situazione di potenziale pericolo, come attraversare la strada), chi invece provvede a munirsi di amuleti e portafortuna (i tipici cornetti rossi di Napoli sono fra i più gettonati). Tuttavia, sorge spontaneo interrogarsi circa le origini e la genesi di questa paura diffusa in tutto lo Stivale, che affondano le loro radici in un periodo molto lontano, risultando tuttavia attuali ancora ai giorni nostri.

VENERDÌ 17, EPTACAIDECAFOBIA: LE ORIGINI

A quanto pare, l’eptacaidecafobia, paura legata a venerdì 17, è dovuta alla combinazione fra il Venerdì Santo, giorno in cui Gesù Cristo perì sulla croce, e il numero 17, ritenuto sfortunato. Inoltre, nell’Antico Testamento la data d’inizio del diluvio universale venne fatta coincidere con il 17 del secondo mese. Ci sono, però, ragioni anche lontane dalla religione, che hanno contribuito ad acuire il fenomeno: nell’antica Roma, per esempio, sulle tombe dei defunti era consuetudine tracciare la scritta “VIXI” (“vissi”), ma nel Medioevo, complice anche il grave analfabetismo, tali lettere venivano rimescolate fino a comporre la scritta XVII, ergo “17” in numeri romani. Prima ancora, nell’antica Grecia, il numero 17 era letteralmente inviso ai seguaci di Pitagora. Perché? Semplice: il 17 si trova esattamente a metà strada fra il 16 e il 18, che simboleggiano la perfezione dei quadrilateri (16 è il risultato di 4×4, 18 di 3×6). Infine, la smorfia napoletana associa il 17 alla disgrazia.



