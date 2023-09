Venezia 80, guerra stellare Oriana Marzoli vs Antonella Fiordelisi / Chi vince sul Red Carpet? La scelta web

Venezia 80: Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi si sfidano, dopo il Grande Fratello vip 7

Il Festival del Cinema di Venezia 80 diventa la runway più cliccata nel web, con lo scontro stellare Oriana Marzoli vs. Antonella Fiordelisi. Il titolo in palio é quello di fashionista a Venezia, la città che in Italia accoglie a inizio settembre 2023 la manifestazione di premiazione per le personalità e opere di spicco nel mondo del Grande schermo. Un evento che, a dispetto dell’occhio pubblico più critico sull’appearance veneziana degli influencer, vede i vipponi di TV e web e altri settori vicini al Cinema nello Starsystem, sfilare sul Red carpet, anticipando i premi alle vite e opere nelle carriere.

E a Venezia 80, l’ottantesima edizione del Festival del Cinema, é non a caso virale nel web lo scontro tra la mora e la bionda uscenti del reality show televisivo, Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. E se la prima sfila da single, la seconda in coppia con Daniele Dal Moro. Per l’occasione l’italiana veste un abito in tinta verde acqua, lungo, classico e da giorno, la venezuelana opta per una diamond jumpsuit scintillante e da sera.

Web si divide su Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

E non mancano i commenti del web, che si dividono tra consensi e dissensi, con tanto di super verdetto: la regina di Venezia 80, tra le ex Grande Fratello vip 7, é la venezuelana naturalizzata italiana che asfalta la proposta italiana, con oltre mille like contro gli oltre 80 reX a fronte di un photo-collage del confronto, su X.

“Bellissime entrambe, ma Oriana è divina”, si legge tra i commenti social degli utenti sulla Battle di Venezia 80-, “Sono molto belle entrambi, ma l’abito di Antonella secondo me scontato come tanti altri che usano abiti così, quello di Oriana molto particolare, unico che salta all’occhio subito e ti resta impresso. D’altra parte lei è una regina. Comunque molto bella anche Antonella”. “Da #Oriele dico che erano due stili completamente diversi, onestamente il vestito di #Fiorde era più bello e lei stava proprio bene, ma #Oriana era comunque bellissima e indossava quella tuta in maniera impeccabile”. E ancora: “Cercate likes? La tutina con mutanda da ciclo a vista e guanti da geco di Oriana non si può certo definire il miglior outfit sul red carpet, semmai il peggiore”.

