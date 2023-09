Venezia 80, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Il nostro amore é più forte”/ La replica all’accusa

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sbarcano a Venezia 80: l’accusa web pesa come un macigno

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non ci stanno alle accuse dei più scettici dell’occhio pubblico sul loro amore sbarcato a Venezia 80. L’ottantesima edizione del Festival dedicato a opere e persone di spicco nel Cinema e che abbraccia vip di settori vicini e parallelamente satelliti allo Starsystem, tra gli influencer, accoglie anche gli Oriele. I Barbie e Ken all’italiana per intenderci, con la venezuelana e il veneto che diventano la coppia dell’Italian dream. Il sogno italiano, nell’immaginario collettivo, l’amore che unisce laddove le differenze dividono: lei la bionda dagli occhi color nero tenebre e lui il moro dagli occhi di ghiaccio, lei la showgirl vulcanica e lui l’influencer riservato. Ma c’é chi tra i detrattori, tra gli utenti attivi via web, a margine delle immagini dell’appearance di coppia a Venezia 80, intanto, lancia una durissima accusa.

Il j’accuse taccia Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di fingere un amore per visibilità e un tornaconto economico assicurato nel business di personaggi popolari, uscenti dal Grande Fratello vip 7. Un progetto di cui il Red Carpet di Venezia 80 sarebbe il secondo sequel. In arrivo, per il j’accuse, il Gran Hermano vip 8, il terzo atto ossia l’equivalente versione spagnola del reality show Grande Fratello vip in partenza il 14 settembre 2023 su Tele Cinco per Mediaset Espana.

Gli Oriele sono il frutto di uno script fake?

Ma in un intervento nel backstage del Red Carpet degli Oriele a Venezia 80, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro difendono il loro amore. Daniele si palesa fiero di fare da Cicerone per Oriana in terra italiana, come guida turistica a Venezia per la sua Barbie, e la bionda gli fa eco, dicendosi al settimo cielo della prima apparizione all’evento festivaliero dedicato al cinema. Un’appearance di coppia che nella Casa del Grande Fratello vip 7 lui le aveva promesso, come svela la venezuelana in un intervento pre-Festival concesso ai media esteri, di questi giorni. E non solo.

“Noi abbiamo un caratterino abbastanza forte tutti e due, ma l’amore è più forte quindi anche se litighiamo ci lasciamo… dopo sempre torniamo…non ce la facciamo”, rimarca nel backstage del Red Carpet di Venezia 80, Oriana Marzoli, assicurando che la lovestory con Daniele Dal Moro non sia frutto di un fake-script.











