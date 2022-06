Vengo anch’io/ Su Italia 1 il film con Ambra Angiolini

Vengo anch’io, film di Italia 1 diretto da Nuzzo e Di Biase

Vengo anch’io va in onda oggi, 10 giugno, dalle ore 23:30 su Italia 1. Si tratta di una commedia italiana che ha debuttato nei cinema durante l’anno 2018. I registi di questo film sono il duo comico Nuzzo e Di Biase mentre la sceneggiatura è stata scritta da Edoardo De Angelis e dai due comici. All’interno del cast della pellicola sono presenti diversi comici e attori italiani come i summenzionati Corrado Nuzzo e Maria di Biase, Aldo Baglio, Ambra Angiolini, Vincenzo Salemme, Francesco Paolantoni, Alessandro Haber, Cristel Caccetta e Gabriele Dentoni. Le musiche di questo film sono state realizzate da Andrea Farri mentre il suono è stato curato da Pompeo Iaquone e la fotografia è stata messa a punto da Federico Angelucci.

La rapina del secolo/ Su Rai 3 il film con Guillermo Francella

Vengo anch’io, la trama del film

In Vengo anch’io Corrado e Maria sono stanchi di mettersi in gioco per cercare di ottenere successo nella vita. Per troppo tempo hanno provato nuove strade per emergere, non riuscendo mai a ottenere il risultato sperato. Infatti, lui è ormai un aspirante suicida mentre lei e un ex galeotta. Si considerano dei perdenti nati che non hanno mai avuto la felicità di riuscire a vincere. Quando proprio sembrano perdere tutte le speranze e lasciarsi andare a una completa disperazione, ecco che per loro le cose potrebbero cambiare.

Eternal Love L'eternità in un attimo/ Streaming canale 5 del film turco

Infatti, al loro duo si unisce Aldo, un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger. Questo ragazzo provoca in loro una sorta di risposta a combattere contro le cose brutte della vita e questi tre personaggi inaspettatamente diventano un gruppo strano ma forte insieme. Oltre a ciò, i tre hanno un unico obiettivo ora, vale a dire quello di raggiungere la figlia di Maria, una promessa del canottaggio forte e atletica. In questo viaggio faranno tante conoscenze strane, ma alla fine riusciranno ad affrontare il passato e riuscire finalmente a dare un senso alla loro vita, provando a vincere, almeno questa volta.

Il compagno Don Camillo/ Dove seguire in streaming il film su Rete 4

Il video del trailer di Vengo anch’io













© RIPRODUZIONE RISERVATA