Vento di passioni/ Video, su Rete 4 il film con Brad Pitt e Anthony Hopkins

Vento di passioni va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 16:40 di oggi, mercoledì 19 agosto. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1994 da diverse case cinematografiche con regia curata da Edward Zwick, soggetto tratto dal romanzo scritto da Jim Harrison mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattati per la versione cinematografica da Susan Shilliday e William D. Wittliff. Le musiche della colonna sonora sono stata composta da James Horner con la fotografia di John Toll mentre nel cast figurano Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond, Henry Thomas, Karina Lombard, Tantoo Cardinal e Christina Pickless.

Vento di passioni, la trama del film

Ecco la trama di Vento di passioni. Le vicende di questa pellicola sono incentrate sulla storia di una famiglia americana durante il periodo western ed in particolare un colonnello decide di ritirarsi dall’esercito degli Stati Uniti d’America in quanto molto deluso del fatto che il suo governo aveva nei confronti degli indiani della zona del Sud Dakota. In particolare il colonnello decise di abbandonare l’esercito e di iniziare a lavorare come un allevatore di bestiame in una zona dello stato del Montana. In questo nuovo ambiente riesci a portare avanti la sua fattoria dove crescono i suoi figli nonostante la decisione della moglie di abbandonare tutto e tutti. Le vicende riguardano dunque soprattutto i suoi tre figli con Samuel, il più grande, che porta avanti un difficile rapporto con una ragazza di nome Susanna. Siamo nei primi anni del 900 e lo stesso Samuel in ragione dello scoppio della Prima Guerra Mondiale deciderti a voler dare il proprio contributo alla propria patria seguendo un po’ quelli che erano fatte le gesta di suo padre per cui si arruola e parte per combattere in Europa per contrastare l’avanzata dell’esercito tedesco.

Purtroppo durante una battaglia il povero Samuel troverà la morte in ragione di alcuni colpi di una mitragliatrice nemica. Questa vicenda diventa ancora più drammatica in quanto alla morte dell’uomo fa da spettatore inerme il fratello più piccolo Tristan il quale a sua volta aveva deciso di arruolarsi. Tristan sconvolto per quello che ha dovuto vedere si lascia andare alla rabbia ed uccide i soldati tedeschi arrivando anche a martorizzare il loro corpo.

Tra l’altro avendo avuto dei contatti con il popolo indiano nelle sue terre decide di fare un vecchio rito strappando il cuore dal petto del fratello. Con il terzo fratello ritorna alla fattoria in Montana ma la situazione cambia in maniera considerevole in quanto tra di loro ci sarà una vera e propria guerra di nervi perché entrambi innamorati di Susanna ormai rimasta senza il proprio fidanzato. Insomma ci sarà un Vento di passione che cambierà inesorabilmente quelle che sono gli equilibri all’interno della famiglia del colonnello il cuore ancora una volta si ritrova a maledire la guerra e tutto quello che essa comporta.

