Ventura “Tranquilli, ai Mondiali ci andremo”/ Ex ct Italia “Vincere tutte le partite”

Ventura sull’Italia ai Mondiali 2022: “Per essere certi serve vincere tutte le partite”

Gian Piero Ventura, al comando dell’Italia che mancò la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, dopo lo spareggio perso con la Svezia, torna a parlare della Nazionale, attualmente allenata da Roberto Mancini. Intercettato dai microfoni dell’Adnkronos, l’ex ct azzurro ha commentato i due pareggi dell’Italia arrivati contro Bulgaria e Svizzera, nelle partite valevoli per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Per Ventura, una flessione nei risultati era pronosticabile: “Qualche difficoltà a settembre dopo la pausa estiva era prevedibile”.

Ma l’ex ct della Nazionale è certo: “Sono sicuro che questa squadra non avrà problemi ad andare ai Mondiali”. Nonostante l’1-1 contro la Bulgaria e lo 0-0 di Basilea contro la Svizzera abbiano complicato il cammino azzurro verso Qatar 2022, Ventura è ottimista: “Per essere certi della qualificazione diretta al mondiale serve vincere tutte le prossime partite“. L’allenatore si dice convinto: “Siamo tranquillamente in grado di farlo”.

Ventura sulla Salernitana: “Ribery? Un campione. Ma non vince da solo”

Nel corso dell’intervista rilasciata all’Adnkronos, Gian Piero Ventura, ex ct dell’Italia, ha parlato della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Il tecnico si è detto convinto che gli Azzurri centreranno la qualificazione per i prossimi Mondiali, in quanto: “Questa squadra, dopo la vittoria dell’Europeo, ha raggiunto una maturità e un valore internazionale che non si è perso in pochi mesi”. Per lui è quindi questione di tempo e: “In autunno quando giocheremo le prossime partite sarà tutta un’altra musica”.

Nella sua ultima esperienza in panchina, Ventura è stato allenatore della Salernitana, che negli ultimi giorni ha perfezionato l’ingaggio di Franck Ribery. Sull’acquisto del francese, Ventura ha dichiarato: “Stiamo parlando di un campione. Per la Salernitana è un grande colpo, darà una grande mano dentro e fuori dal campo”, Ribery però: “Non vince da solo“. In chiusura, Gian Piero Ventura, analizza le prestazioni delle prime due giornate di campionato dei Granata: “Il campo ha detto che la squadra deve ancora calarsi appieno nella realtà della Serie A“. Servirà quindi: “Fare un salto di qualità, se sarà così Ribery potrà essere un valore aggiunto importantissimo e decisivo per la salvezza”.



