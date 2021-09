Ribery alla Salernitana/ Calciomercato news: lunedì le visite, ecco quanto guadagnerà

Ribery alla Salernitana, affare fatto: lunedì le visite

Accordo trovato tra Franck Ribery e la Salernitana. Uno dei pezzi pregiati della lista svincolati se lo aggiudica la squadra Granata, che chiude il suo calciomercato con il botto. Dopo l’esperienza di due anni con la maglia della Fiorentina, Ribery aveva lasciato il capoluogo toscano al termine della scadenza del contratto. Il trentottenne, si appresta così ad affrontare una nuova esperienza in Italia, con i campani che hanno vinto la concorrenza dei turchi del Karagumruk.

Secondo Sky Sport, il calciatore avrebbe preso qualche ora di tempo per leggere nel dettaglio la bozza del contratto e prendere una decisione definitiva. Ma filtrerebbe ottimismo, con il francese che sarebbe atteso a Salerno già lunedì per sostenere le consuete visite mediche. Il ds salernitano, Angelo Fabiani, ha parlato a Telecolor: “C’è un’intesa di massima e attendiamo soltanto la ratifica”. In Campania, Ribery porterà tutta la sua esperienza dopo aver conquistato da protagonista nove titoli nazionali con il Bayern Monaco. Per i tifosi Granata è già partito il conto alla rovescia.

Quanto guadagnerà Ribery alla Salernitana

Dopo diversi corteggiamenti durante la sessione estiva di calciomercato, Franck Ribery ha deciso di sposare il progetto della Salernitana. La formazione di Castori, neopromossa in Serie A, acquisisce un giocatore di talento ed esperienza, che darà tanto ai Granata soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo salvezza. Dopo le conferme arrivate dalla dirigenza della Salernitana, in particolar modo del ds Angelo Fabiani, sembra ormai vicino l’annuncio ufficiale.

Secondo Sky Sport, Ribery dovrebbe percepire un ingaggio di oltre un milione e mezzo di euro, tra parte fissa e bonus, con rinnovo in caso di salvezza. Il calciatore dovrebbe quindi restare in Serie A, dopo le voci che lo avevano accostato ad Hellas Verona e Lazio. Per il francese potrebbe esserci la presentazione allo stadio, dopo le visite mediche in programma a Napoli nella giornata di lunedì. Bisognerà attendere solo il sì definitivo, ma la città di Salerno è già pronta a sognare.

