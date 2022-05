Vera Gemma, chi è? “Perdere mio padre Giuliano è stato devastante”/ “Tornando indietro…”

Vera Gemma, il dolore per la scomparsa del padre: “Tornando indietro…”

Vera Gemma sta per tornare all’Isola dei Famosi. Lo scorso anno la figlia di Giuliano Gemma è stata una delle protagoniste incontrastate del reality. Vera Gemma aveva voluto prenderne parte per dimostrare di non essere una figlia di papà: “Spero che L’Isola mi permetta di dimostrare che non sono una figlia di papà viziata, come pensa chi non mi conosce e guarda solo il mio cognome”. Vera ha sofferto molto in questi anni per l’etichetta di figlia di e ha cercato di smarcarsi. Nella vita è una scrittrice e un’attrice. La sua infanzia l’ha trascorsa a Roma ma nel 2008 si è trasferita a Los Angeles, dopo un periodo in cui ha vissuto anche a Parigi.

La sua carriera di attrice è iniziata nel 1996 in La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Poi ecco Ladri di Cinema”, “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati” tutti girati nel 1997. Nel 1999 ha preso parte al film “E insieme vivremo tutte le stagioni” mentre nel 2000 la vediamo con Asia Argento nel film di successo “Scarlet Diva”. L’ultima esperienza cinematografica risale al 2004, nel film del regista Dario Argento “The Card Player”. Il padre Giuliano Gemma morì in un incidente e per Vera Gemma fu un duro colpo: “Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca, vorrei poterlo fare ancora”, aveva spiegato in un’intervista.

Vera Gemma nel 2001 ha sposato l’ex campione di Kung-Fu di nome Jamil, conosciuto a Parigi ma dopo pochi anni la relazione è finita. Pare che nel 2008 Vera si sarebbe innamorata di un musicista blues di nome Henry Harris incontrato a Los Angeles e col quale ha avuto un figlio di nome Maximus, che oggi ha 10 anni e che possiamo ammirare in diversi scatti Instagram dove Vera dedica frasi d’amore proprio a suo figlio Maximus. Ora la figlia di Giuliano Gemma è fidanzata con Jeda. La differenza d’età non l’ha affatto spaventata perché a colpirla è stata soprattutto la mentalità aperta del giovane: “Sono tutti frastornati dalla nostra differenza d’età. L’importante è che l’amore sia vero, sincero, poi quanto dura dura. Non c’è una regola in amore, non ho problemi di nessun tipo, mentre gli altri sono turbati e giudicano con grande facilità”.

Negli ultimi anni Vera Gemma è stata impegnata nella produzione di documentario sul padre Giuliano Gemma, che ha poi presentato al Festival di Roma del 2018. Si fa conoscere dal grande pubblico per aver partecipato a Pechino Express nel 2020 con Asia Argento. Poi l’esperienza dello scorso anno all’Isola dei Famosi che l’ha fatta maggiormente apprezzare dal pubblico pronto nuovamente a sostenerla. In questa nuova edizione come anticipato dal Settimanale Oggi Vera avrà un compito ben preciso: “Forse non tutti sanno che la figlia del grande Giuliano Gemma è stata scelta dagli autori del reality per ricoprire il ruolo di ‘disturbatrice’”. La permanenza di Vera Gemma sull’Isola dei Famosi sarà breve in quanto la donna si fermerà in Honduras solo per una settimana.











