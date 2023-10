Vera Gemma, chi sono i genitori Giuliano Gemma e Natalia Roberti?/ “Per loro era proibito…”

Domenica in, Vera Gemma é attesa tra gli ospiti in studio

Vera Gemma, ex naufraga piratessa in duo con Soleil Sorge a L’isola dei famosi, é attesa tra gli ospiti in studio a Domenica in, nella puntata domenicale del 1° ottobre 2023. Nell’appuntamento televisivo previsto in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming su Raiplay, Vera Gemma é prevista tra i volti TV noti, per un’intervista. Ma forse non tutti sanno che l’artista é figlia d’arte dell’attore Giuliano Gemma e la prima moglie Natalia Roberti.

Relativamente al rapporto con i genitori, inoltre, Vera Gemma ha parlato di alcuni momenti difficili della sua vita alla presentazione di Vera – il docufilm in uscita nelle sale il 23 marzo che racconta la sua vita – che è stato premiato all’utimo Festival di Venezia, per la regia e la miglior attrice. “Per i miei genitori era proibito ingrassare -fa sapere del difficile rapporto con il padre Giuliano Gemma e la prima moglie di lui e sua madre Natalia Roberto-, la loro era una vera e propria ossessione, meglio allora diventare dipendenti dell’eroina”.

Vera Gemma e il difficile rapporto con i genitori

Tra le dichiarazioni dell’ospite in studio a Domenica in, quindi, Vera Gemma non nasconde di avere una crescita segnata dal difficile rapporto con la figura dei genitori. Nella pellicola, tuttavia, Vera Gemma si sente libera dei complessi, forse un po’ figli delle ferree regole familiari: “Per la prima volta in questo film mi sono messa completamente a nudo, senza nessun pudore e non avendo paura di far vedere che mi metto l’extension e che mi sono rifatta. Finalmente mi sento liberata da me stessa -fa sapere l’artista e figlia d’arte-, dalle mie ossessioni, la bellezza, la magrezza, il confronto con un padre fascinosissimo e inarrivabile”, spiega poi nell’intervento rivelatorio a mezzo mediatico.

L’ospite a Domenica in non nasconde di avere da sempre problemi “ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità. Il confronto con la bellezza di mio padre mi faceva soffrire. In fondo in questo film recito la parte di me stessa. Sono io con le mie fragilità, le mie debolezze, la mia forza, con quel senso di inadeguatezza che ha sempre contraddistinto la mia vita”. L’eterno paragone dell’ospite a Domenica in con il padre famoso é l’amaro problema che segna la vita dell’artista bionda: “La bellezza di mio padre mi faceva stare male. Me lo rinfacciavano sempre ai provini, mi dicevano che non gli somigliavo per niente”.











