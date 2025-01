Questo pomeriggio la puntata di Domenica In ha dedicato ampio spazio ad alcune coppie note del mondo dello spettacolo; un momento impreziosito dalla presenza in studio di Paolo Fox con un focus sull’Oroscopo 2025 e sulle affinità sentimentali. Un momento che ha divertito particolarmente i presenti e sicuramente anche i telespettatori ma che forse in maniera imprevista è andato oltre i tempi prevista dalla scaletta. Il blocco d’apertura ha dunque impegnato più del previsto Mara Venier, come testimoniato dall’intervista saltata a Toni Servillo che avrebbe dovuto presentare il suo nuovo film con Ficarra e Picone.

Ma perchè è salta l’intervista di Toni Servillo a Domenica In? Come anticipato – e sottolineato anche da Ficarra e Picone – un problema con la scaletta avrebbe costretto il regista e attore a disertare l’ospitata nel salotto di Mara Venier. In realtà, secondo la conduttrice, l’inconveniente sarebbe stato un altro. “A me avevano detto che sarebbe dovuto andare via alle 16.15, invece non era così… C’è stato un errore di comunicazione”. La conduttrice, con simpatia ha poi aggiunto: “Toni ma che hai fatto… Mi hai abbandonata così, io che sono pazza di te!”.

A gran sorpresa, Toni Servillo ha deciso di intervenire telefonicamente a Domenica In per tranquillizzare proprio Mara Venier a proposito dell’intervista saltata. “Non c’è bisogno che ti scusi Mara, non fa niente. Mi è dispiaciuto molto ma tu sei una donna di spettacolo, io tra un’ora devo iniziare ma avremo sicuramente un’altra occasione…”.