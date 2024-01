Vera Gemma choc: “Naso rifatto a 17 anni”/ “A casa mia c’era il pallino della bellezza e i miei genitori…”

Vera Gemma e l’aneddoto della sua infanzia

Vera Gemma si è raccontata ai microfoni di Verissimo svelando anche delle indiscrezioni sul suo passato. Figlia di Giuliano e Natalia Roberti, Vera Gemma, a Silvia Toffanin, ha svelato di aver rifatto il naso quando aveva solo 17 anni. Cresciuta all’interno di una famiglia artistica e con il culto della bellezza, Vera ha spiegato di aver deciso di sottoporsi a tale operazione proprio per il culto della bellezza che i genitori hanno inculcato a lei e alla sorella Giuliana.

“A casa c’era questo pallino della bellezza, bisognava sempre essere bellissimi, all’altezza di mio papà. Per questo ho avuto tanti problemi con il mio aspetto, anche se adesso mi piaccio molto e mi sento bene. La bellezza interiore è molto importante. I miei genitori ci costrinsero a 17 anni a rifarci il naso e noi pensavamo che fosse normale. Non voglio condannarli ma non era la cosa giusta da fare”, le parole di Vera.

Vera Gemma e la sua infanzia

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 7 gennaio, Vera Gemma ha raccontato molti dettagli della sua infanzia. “Noi siamo cresciute in questa villa, papà era talmente famoso che dal Giappone vendevano pacchetti per i turisti per farli venire a vistare la casa. Io non è che non fossi felice, nel senso che quella casa era meravigliosa, però, c’era qualcosa che mi diceva che non era al cento per cento vera, mancava l’autenticità: tutti si amavano, si salutavano e sorridevano ma io già da bambina ero diffidente e perciò cercai realtà più vere fuori”, le parole di Vera.

Infine, sempre ai microfoni di Verissimo, Vera ha svelato un dettaglio della sua vita privata: “Sono single, ma le audizioni per trovare l’uomo della mia vita sono aperte”.











