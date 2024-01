Vera Gemma e Guè Pequeno stanno insieme?/ “Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa”, lo scoop

Vera e Guè Pequeno stanno insieme: l’indiscrezione

Vera Gemma e Guè Pequeno sono una coppia. Almeno questo è lo scoop che riporta settimanale Oggi, i cui dettagli verranno rivelati con la sua uscita in edicola giovedì. Sembra una storia quasi difficile da credere, eppure i due si frequenterebbero già da un po’.

VERA GEMMA "ASIA ARGENTO? QUANTI PREGIUDIZI SU DI NOI"/ "Mio figlio Maximus il mio grande amore"

Come riporta Oggi: “I due sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social. Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura. ” Vera e Guè, dunque, starebbero facendo sul serio anche se non sono usciti ancora allo scoperto. La notizia verrà confermata dai diretti interessati?

Vera Gemma ricorda papà Giuliano: "Diceva sempre che ero speciale"/ "Ha fatto di tutto per darmi autostima"

Vera Gemma: “Sono single, sto bene da sola”

L’ultima volta che Vera Gemma si è espressa pubblicamente sulla sua vita sentimentale, ha giurato di voler rimanere da sola per un po’. Ai microfoni di Verissimo, infatti, la figlia del grande Giuliano dichiarava: “In tanti in passato si sono approfittati di me. Ho sempre giustificato qualsiasi cosa. Io mi andavo a cercare un po’ dei personaggi che poi si rivelavano dei carnefici. Mi è successo di tutto” ammetteva a Silvia Toffanin.

E ancora: “Ora sono single. Per il momento sto bene da sola, sono presa dalla mia carriera. Io mi sono persa mille opportunità di lavoro per amore. Ora la mia carriera è al primo piano“. In realtà, sembra però che il volto televisivo ha avviato da qualche mese una relazione con il rapper Guè Pequeno, almeno stando a quanto riporta il settimanale Oggi. Sarà davvero così?

Vera Gemma: "Ho fatto il circo e la spogliarellista"/ "Non avevo mai fatto strip tease, però..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA