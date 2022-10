Vera Gemma “fidanzato? No!”/ “Mio figlio Maximus e mio padre Giuliano Gemma i due uomini più importanti”

Vera Gemma “i due uomini più importanti mio figlio Maximus e il mio bellissimo papà, Giuliano Gemma”

Vera Gemma ospite di Verissimo da Silvia Toffanin si racconta a cuore aperto: dal successo professionale alla vita privata. L’attrice è reduce dalla vittoria alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia dove ha ricevuto il premio come Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’ per il film VERA, di Tizza Covi e Rainer Frimmel. Emozionata ed incredula, l’attrice ha dedicato il premio agli uomini della sua vita: “ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà, Giuliano Gemma”. Non solo, l’attrice ha anche lanciato un messaggio invitando tutti a credere nei propri sogni: “a chiunque possieda un sogno, vorrei dire di non arrendersi”.

Questo premio per Vera arriva in un momento molto delicato della sua vita. “Ero in una fase della vita in cui avevo rinunciato ad essere attrice ma non di essere artista. Mi sono stupita quando mi hanno proposto di fare un film su di me. Io ho dato tutto per questo film e mi sono messa a nudo nell’anima. Vorrei che mio padre Giuliano sapesse di questo film ma credo che in qualche modo lui lo sappia” – ha detto.

Vera Gemma ha un fidanzato? No, oggi è single

La vittoria di Vera Gemma alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia con il premio come Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’ è stata una gioia immensa. Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi come naufraga, l’attrice aveva valutato la possibilità di abbandonare il cinema, ma alla fine questo film in cui ha messo tutta se stessa l’ha ripagata dandole quella spinta e quella forza a ricominciare. Se il lavoro va alla grande non è lo stesso nella vita privata, visto che Vera si è lasciata con il fidanzato Jeda.

“Io innamorata? Adesso sono in pausa, per la prima volta nella mia vita sono single” – ha raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. Le parole dell’attrice hanno confermato così la fine della relazione con il giovane rapper rivelando :” adesso penso al lavoro, a portare il film in giro, viaggiare per il mondo e concentrarmi su di me. Poi dico sempre così e alla fine ci casco sempre. Comunque ora sto bene così”.

