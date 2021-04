Vera Gemma eliminata?/ Pazza di Matteo Diamante? Amica degli arrivisti e nemica di…

Vera Gemma amica degli arrivisti all’Isola dei Famosi 2021, e Awed?

E finalmente Vera Gemma ha trovato nuova pasta per i suoi denti all’Isola dei Famosi 2021. Messo da parte il suo rapporto con Awed, con il quale continua a punzecchiarsi ma più per odio che per amore, la bella attrice ha trovato nuova verve e nuovi stimoli con l’arrivo degli arrivisti. Il nuovo gruppo di naufraghi ha accolto Vera che si trova bene con loro, manco a dirlo, ma seguendo una filosofia diversa dal solito ovvero non dirà loro niente che possa influenzare il loro giudizio perché saranno loro a rendersi conto di quali sono le dinamiche del gruppo. Al momento Vera Gemma ha molto legato con Emanuela Tittocchia anche se ha avuto modo di apprezzare il fisico di Manuela che ha ringraziato per i complimenti rivelando anche che il suo seno è rifatto e quindi opera del chirurgo. Ma la vera ciliegina sulla torta è stato proprio Matteo Diamante.

Vera Gemma già pazza di Matteo Diamante?

Il bel Pupo ha subito attirato l’attenzione di Vera Gemma all’Isola dei Famosi. L’attrice con la scusa di aiutarlo con la sua capanna e di dargli consigli utili per la pesca per come gestire il fuoco, si è infilata nel nuovo gruppo rivelando di essere a suo agio. Le battutine non sono mancate ai danni del bel Pupo tanto che lei stessa si è accorta che la panterona è tornata e che adesso si mette in gioco con il nuovo arrivato, ma cosa ne penserà questa sera Jeda di questa sua nuova amicizia della sua fidanzata? Siamo sicuri che anche in questo frangente non ci saranno problemi anche se le scelte che il gruppo è chiamato a fare cambieranno tutto.

