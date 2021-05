Vera Gemma “Gelosa di Ilary Blasi? Forse se..”/ Dovrà contenere la passione di Jeda per Ilary?

E alla fine Vera Gemma è ancora la star dell’Isola dei Famosi 2021, nonostante quello che è successo in Honduras e nonostante la sua eliminazione. Il suo arrivo in studio ha fatto parlare il popolo dei social e il web per giorni e se qualcuno si è focalizzato sul suo fisico da paura, altri ancora lo hanno fatto pensando al fantomatico e quasi psichedelico triangolo amoroso che la vede protagonista insieme ad Ilary Blasi e al suo fidanzato, il giovane Jeda, ma cosa ne sarà di lei alla fine di questo suo percorso? A quanto pare la figlia di Giuliano Gemma è pronta a farsi avanti per un altro reality, il terzo se vogliamo tenere conto del suo percorso a Pechino Express, e sicuramente lei non ha paura delle etichette e nemmeno di essere accusata di essere quella dei reality perché lei si sente “un fenomeno da reality”.

Vera Gemma “Sono un fenomeno da reality”, la bella attrice è pronta a tornare in studio all’Isola dei Famosi 2021

Proprio alle pagine del settimanale Chi, Vera Gemma si è raccontata spiegando di essere pronta per il prossimo Grande Fratello Vip lanciando il suo appello proprio ad Alfonso Signorini che, ne siamo sicuri, potrebbe cogliere la palla al balzo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è poi raccontata parlando della sua esperienza e anche degi suoi colleghi spiegando: “Gli altri naufraghi mi trasmettevano negatività totale. Mi hanno fatto provare il senso del rifiuto.” Alla fine poi spara a zero su alcuni di loro: “Sono stata eliminata da gente che vive sul web: Awed, Fariba che ha il seguito della figlia Giulia Salemi, cosa che non trovo giusta”. Sarà questo a salvarli o alla fine usciranno anche loro?

