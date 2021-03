Vera Gemma/ Già pazza di Gilles Rocca? E il fidanzato Jeda… (L’Isola dei Famosi 2021)

Vera Gemma “Ho superato tante prove non ho paura dell’Isola dei Famosi 2021”

Vera Gemma è tra i protagonisti della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Non sappiamo ancora come andrà il suo percorso e se le cose cambieranno per lei man mano che le dinamiche del gioco prenderanno il via, ma quello che possiamo dire è che l’attrice ha fatto il su ottimo lancio dall’aereo e si è messa subito in gioco con i compagni sia nelle prime prove in diretta che poi al momento di parlare un po’ con Ilary Blasi delle sue prime impressioni. Vera Gemma si è presentata all’Isola ammettendo di aver avuto così tante esperienze (e problemi) da non avere paura di questa. L’attrice poi svela di odiare la falsità e la presunzione rivelando che suo padre le ha insegnato davvero molto, soprattutto l’umiltà. Adesso è pronta a dimostrare che lei non è la figlia di papà che tutti continuano a dire e così minaccia ‘vi aspetto al varco’.

Jeda la aspetta in studio ma Vera Gemma punta Gilles Rocca…

Già nella prima puntata dell’Isola dei famosi in onda lunedì, Vera Gemma non solo ha avuto modo di dimostrare il suo odio verso la falsità ma si è mostrata sin d subito sincera quando ha avuto modo di ammettere un interesse fisico per Akash. E’ stato a quel punto che il pubblico ha scoperto che nella sua vita c’è un uomo o, meglio, un ragazzo, Jeda, poco più che ventenne. La conduttrice le ha fatto notare che il suo fidanzato è in studio e la sta ascoltando (con tanto di smorfie) ma questo poco conta visto che Vera Gemma è da sampre libera e senza freni. Nella vita ha fatto l’attrice, la regista ma anche la domatrice e la spogliarellista, sicuri che avrà paura di Jeda tanto da condizionare il suo comportamento? Siamo sicuri di no visto che ha già perso la testa per Gilles Rocca e continua ad interessarsi a lui insieme ad Awed.

