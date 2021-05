Vera Gemma/ In studio pronta a vendicarsi: Awed e Miryea tremano…

Questa sera, lunedì 10 maggio, Vera Gemma sarà in studio all’Isola dei famosi 2021. Eliminata 15 giorni fa, la figlia di Giuliano Gemma è dovuta stare in quarantena prima di poter fare la sua apparizione in studio con Ilary Blasi. “Addio isola è stato tutto meraviglioso. Ci vediamo in studio grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta”, aveva scritto Vera su Instagram poco dopo l’eliminazione. “Una vera femmina alpha”, ha commentato l’amica Asia Argento. “Ti ho adorata”, ha scritto Jane Alexander. Vera, con il suo carattere forte, non è riuscita a legare con il gruppo dei naufraghi che l’hanno mandata più volte al televoto: dopo la prima eliminazione è rimasta per qualche giorno su Playa Esperanza con Elisa Isoardi e Miryea Stabile, riuscendo poi a rientrare in gioco. Ma alla seconda eliminazione ha dovuto abbondare definitivamente il gioco.

Maximus e Hanry Harris, figlio ed ex compagno Vera Gemma/ "Quando ero incinta..."

Vera Gemma: pronta a raccontare la sua Isola dei Famosi

Sui social i fan di Vera Gemma sono insorti “Vera il pubblico italiano voleva te… c’è qualcosa che non quadra… non è il volere del pubblico!” e “Vera hai fatto un isola meravigliosa sei tu la vincitrice morale. La realtà che alla gente piacciono le persone superficiali tu non lo sei”, sono solo alcuni dei messaggi apparsi sul suo profilo Instagram. Questa sera nello studio dell’Isola dei famosi di Canale 5, Vera Gemma potrà raccontare la sua avventura e togliersi, sicuramente, qualche sassolino dalla scarpa. Senza dubbio parlerà del rapporto con Awed e Gilles Rocca, con cui all’inizio del viaggio sembrava essere nata una bella amicizia. Ma l’attore romano ha deluso molto anche Asia Argento: “Prima che partisse gli avevo scritto un messaggino chiedendogli di proteggere Vera, ma non l’ha fatto”.

