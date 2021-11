Vera Gemma ingresso lunedì al Grande Fratello Vip 2021/ Come reagirà Soleil Sorge?

Vera Gemma potrebbe essere il primo nuovo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Giuseppe Candela è certo di questo nuovo ingresso e ne ha parlato come: “Quasi fatta”. Secondo Giuseppe Candela, inoltre, è possibile “Confermare le presenze già accennate da Tvblog, di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, il cui ingresso dovrebbe avvenire lunedì 22 novembre. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip”.

Vera Gemma già al suo rientro dall’Isola dei famosi aveva detto sul Grande Fratello Vip: “Mi piacerebbe molto partecipare, ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro pubblico”. […] Il Grande Fratello Vip mi permetterebbe di farmi conoscere da un pubblico più ampio”.

Vera Gemma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021

All’interno della casa Vera Gemma incontrerà Soleil Sorge, con la quale ha avuto un precedente a Pechino Express. L’ingresso di Vera Gemma all’interno del Grande Fratello Vip 2021 potrebbe rivelarsi una brutta sorpresa per Soleil che all’interno della casa si sente molto forte, soprattutto dopo essersi salvata come la preferita del pubblico nell’ultimo televoto.

Tra le due donne, infatti, non scorrono buoni rapporti e la donna, intervenuta ai microfoni di Trend & Celebrities ha ammesso di non sapere nulla sulla sua partecipazione al Reality di Canale 5 ma ha assicurato che qualora dovesse entrare scatenerebbe il panico all’interno della casa. La prossima settimana Vera Gemma entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per rievocare vecchi rancori con Soleil Sorge?

