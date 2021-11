Vera Gemma “Io al GF Vip? Non posso dirlo”/ “Nella Casa seminerei il panico. Soleil…”

Vera Gemma è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione Trends&Celebrities, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri e andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 novembre 2021. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha parlato proprio di quella esperienza in Honduras, rammentando le difficoltà incontrate durante il suo percorso nel reality show di Canale 5 e provando a fornire il manuale di istruzioni utile a superare al meglio i momenti più ostici.

In particolare, la showgirl ha dichiarato: “Il mio consiglio è quello di mantenere il senso della realtà, della calma. La fame dopo 15 giorni per assurdo passa, il corpo si abitua. Bisogna però riuscire a controllare la testa, perché c’è la convivenza forzata con persone che probabilmente non avresti scelto. Bisogna ricordarsi che però è solo un momento e che poi passa”.

VERA GEMMA AL GRANDE FRATELLO VIP? “CON SOLEIL SORGE HO AVUTO ALCUNI PROBLEMINI IN PASSATO…”

Nel prosieguo del suo intervento in collegamento audiovisivo con Rtl 102.5 News, Vera Gemma ha rivelato che si sta girando in queste settimane un film sulla sua vita. A raccontare il retroscena circa la genesi di questo progetto per il grande schermo è stata la stessa ex naufraga: “Per me è stato come un dono dal cielo. Sostanzialmente, una regista che ha passato tre anni a osservarmi e a chiedere informazioni su di me, ha scritto un film sulla mia vita, che si intitola ‘Vera’. Adesso lo stiamo girando, anche oggi faremo riprese fino a notte fonda, non ci sono orari”.

Intanto, però, presto Vera Gemma potrebbe comparire sui monitor televisivi di tutti gli italiani; si parla infatti di un suo possibile ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello: “Io al GF Vip? Non ve lo posso dire, non lo so – ha glissato la showgirl –… Qualora dovessi entrare, scatenerei il panico… E poi, con Soleil Sorge avevo già avuto problemini quando partecipammo a Pechino Express…”. Vecchie ruggini pronte a riaffiorare in prima serata su Canale 5?



