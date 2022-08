Vera Gemma “Io mamma presente”/ “Jeda? Stessa sofferenza interiore ma non conviviamo”

Vera Gemma e l’amicizia con Asia Argento

In una lunga intervista al settimanale Visto, Vera Gemma ha svelato un po’ di aspetti inediti rispetto alla sua vita privata. Intanto, ciò che è noto di lei, è l’amicizia fortissima che la lega ad Asia Argento. Oltre ad aver collaborato a vari progetti, sono anche amiche, “sorelle praticamente”, dice la figlia di Giuliano Gemma. “Asia e io siamo legate da un’amicizia fraterna da quando lei aveva 12 anni e io 16. Ero un’adolescente e lei una bambina, ma avevo capito che quella piccolina era assolutamente speciale”, ha ammesso.

Vera Gemma e Asia Argento trascorrevano il tempo a leggere poesie ed a commuoversi insieme. “Pensavamo di realizzare film, sceneggiature e Asia era decisamente avanti”, ha svelato l’attrice riservando alla figlia di Dario Argento parole di grande stima e infinito affetto. Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per il figlio Maximus. Commentando il suo ruolo di madre si è detta molto presente: “non esco la sera da più di dieci anni se non per impegni di lavoro. Sto sempre con lui, ho un rapporto fortissimo nonostante lo educhi all’indipendenza”, ha svelato.

Vera Gemma, Jeda e il rapporto con il figlio

Ha fatto discutere la relazione tra Vera Gemma ed il fidanzato Jeda, se non altro per la grande differenza di età tra i due (lui è circa trent’anni più giovane). A tal proposito Vera ha spiegato cosa la lega a Jeda ma in particolare ha spiegato cosa cerca in un uomo: “Non voglio essere dominata, guidata e indirizzata da nessuno, sono uno spirito libero”.

Tra Vera Gemma e Jeda c’è un’alchimia speciale: “Anche lui ha avuto una vita tosta come me, anche se in maniera diversa”, ha svelato la figlia di Giuliano Gemma, “Ci accomuna una certa sofferenza interiore. Ma tra noi c’è anche leggerezza, divertimento e tutto quello che cerco in un rapporto!”. I due però non vivono insieme. Lui è a Milano, lei a Roma: “Non voglio vivere con nessuno”, ha precisato. E questo perché sa bene che in tutte le relazioni che ha avuto gli uomini hanno avuto la tendenza ad essere ‘figli’. Infine, sul rapporto tra il giovane compagno ed il figlio, Vera Gemma ha spiegato che è ottimo, “perché sono più vicini loro di me. Si divertono, giocano, stanno ore al telefono e in video-chiamata”.

