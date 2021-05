Vera Gemma: “Jeda? Ci amiamo e lo sposerei”/ “L’Isola? Gilles il peggiore. Awed…”

Vera Gemma è ufficialmente rientrata in Italia dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021 riabbracciando il fidanzato Jeda, il figlio Maximus e tutti i suoi affetti tra cui l’amica Asia Argento. Serena e felice dell’esperienza vissuta, al settimanale Chi, nel numero in edicola, confessa il suo desiderio d’amore. La stora con Jeda ha fatto molto discutere mentre si trovava in Honduras, ma Vera è sicuro del sentimento che sta vivendo al punto che sarebbe pronta anche a sposarsi. Vera e Jeda stanno insieme da quasi un anno. “E’ molto più maturo dell’età che ha. Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. Non sono stupida, anche il padre di Maximus si fida”, afferma Vera. Pensando al suo futuro con Jeda, poi, aggiunge: “Lo sposerei. Sarebbe il terzo matrimonio. ma quanto mi diverto ai matrimoni? Una figata. Liz Taylor ne ha fatti otto. Io voglio arrivare a nove“, dice ancora.

Sull‘Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma si è scontrata con quasi tutti i concorrenti. Tra i vari naufraghi, però, Vera non ha dubbi su chi l’abbia delusa di più. “Gilles Rocca il peggiore. Prima di partire mi scriveva ‘Buongiorno, sarai mia sorella’. Poi in Honduras era solo energia negativa totale. Si avvicinava e provavo ansia”, racconta vera che, immaginando chi potrebbe vincere, spera che non tocchi a “Valentina Persia. Io je meno in studio, non mi ha capito. Mi imita male, non aggiungo altro”. Tra tutti i concorrenti, però, sente la mancanza di Awed. “Nonostante mi abbia tradito mi manca. Lui è un paracu*o. Per ricominciare doveva voltarmi le spalle, ma le risate che mi sono fatta con lui sono indimenticabili. Io di solito porto molto rancora. Con lui non ci riesco”, dice ancora Vera che parteciperebbe volentieri al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini coglierà al volo l’occasione?

