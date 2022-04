Vera Miales e Amedeo Goria si sono lasciati?/ Lui: “Il rapporto si è raffreddato”

Questa sera su Italia 1 ci attende una nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022. A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha regalato al pubblico alcune anticipazioni in merito a quanto accadrà questa sera, annunciando tra le altre cose anche il ritorno in studio di Vera Miales. L’eliminata della scorsa settimana svelerà cosa è accaduto con Amedeo Goria dopo la sua uscita dalla villa e quali sono le novità con la sua famiglia.

Maria Teresa Ruta "Stella più adatta per Amedeo Goria"/ Nuovo sgarro a Vera Miales

Novità che vengono d’altronde anticipate proprio da Amedeo, in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5. Il giornalista, alle domande curiose della conduttrice in merito al suo rapporto con Vera, ammette che le cose non sono più come prima.

Amedeo Goria: ” I rapporti tra me e Vera Miales si sono raffreddati dopo la sua uscita”

“L’ho vista quand’è uscita ed ero molto dispiaciuto così come lo era lei.” ha esordito Amedeo Goria in diretta a Pomeriggio 5. Proseguendo nel spiegare come stanno ora le cose: “Il rapporto si è raffreddato francamente dopo l’uscita. Ci siamo rivisti, mi è spiaciuto che lei abbia un po’ incolpato della sua uscita anche la sua ritrosia all’interno della villa de La Pupa e il Secchione nel trovare quegli slanci che sono promozionali ad andare avanti, le famose dinamiche. Lei è rimasta molto fredda, molto dura e mi ha detto che non voleva dar fastidio a me, a Mirko e a Guenda, invece lei doveva buttarsi. Il mio è un amore altruistico, non egoistico.” ha infine concluso. Questa sera a La Pupa e il Secchione anche Vera darà la sua versione dei fatti.

Guenda Goria Vs Vera Miales: "Tante offese imbarazzanti"/ "Però aperta al dialogo"

LEGGI ANCHE:

Vera Miales viene scaricata da Amedeo Goria/ Intanto con Nicolò Scalfi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA