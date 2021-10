Vera Miales piange in diretta “Amedeo Goria, non sono incinta”/ È gravidanza isterica

Vera Miales fa il suo ingresso al Grande Fratello VIP 2021 per un confronto con Amedeo Goria. E’ davvero incinta? Il mistero si infittisce tra rumors e smentite. “Diventare papà alla mia età…sarei un nonno. Dovrei farmi sterilizzare“, aveva commentato il famoso giornalista sportivo. “Vera probabilmente poteva avvertirmi. Se avesse avuto questo sentore penso che avrebbe dovuto dirmelo. Come reagirà Guenda? Sarebbe stupita penso”, ha detto Amedeo Goria prima di incontrare Vera Miales nella casa.

“I conti non li sai fare proprio…”, apre lei. “C’è una guerra che combatto da sola e tu metti tutto in dubbio. Non sono incinta come vedi, perché le cose si decidono in due. Mi manchi tanto“, dice Vera Miales. Che poi sgancia una bomba: “Io ho già avuto una pancia come quella. Esiste una gravidanza psicotica”.

Vera Miales al Grande Fratello VIP: “Gravidanza psicotica esiste. Avrei voluto bambino”

Vera Miales litiga con tutti al Grande Fratello VIP 2021, quando i coinquilini di Amedeo Goria intervengono per difenderlo dalle pesanti parole della showgirl. “Purtroppo non aspetto un bambino, anche se avrei voluto”, dice lei. “Stasera porto un abito bianco per rappresentare la mia fedeltà“.

La fidanzata di Amedeo Goria è un fiume in piena e ne ha per tutti, incluso il suo Amedeo: “Queste persone hanno messo in dubbio la mia fedeltà, hanno detto che sono stata con tanti altri ragazzi. A me fa male la frase di Amedeo quando dice che la madre certa e il padre no“. “Ti sarò sempre vicino. Sappi che ci sarò. Sei una grande donna”, promette il giornalista sportivo dopo essersi commosso, forse per la gioia.

