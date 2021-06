Vera Miales “Sess* con Amedeo Goria 5 volte al giorno? Confermo”/ “Un figlio? Lui…”

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, Vera Miales ha deciso non solo di raccontare com’è nata la storia d’amore con Amedeo Goria, ma anche di chiarire alcuni aspetti molto discussi di questa relazione. Ha iniziato svelando come si sono conosciuti: “Su Instagram. Ho messo un like a una foto e mi ha scritto per chiedermi se conoscessi Lory Del Santo, visto che avevo pubblicato uno scatto insieme a lei. Poi abbiamo parlato di arte, della vita. È molto colto, starei ore ad ascoltarlo. Ci siamo scambiati i numeri e alla fine ci siamo incontrati.”

La loro storia d’amore ha però sollevato molte critiche, le ultime dopo le dischiarazioni sulla loro vita intima: “Ci stanno attaccando perché ha detto che abbiamo fatto l’amore anche cinque volte in un giorno. È vero, è capitato. – ha confermato la Miales, spiegando che – Se io lavoro tutti i giorni e ci vediamo solo nel weekend, è normale che ci sia la passione, l’amore, la complicità. Insomma, la voglia si accumula. È un po’ un rapporto a distanza il nostro.”

Sono poi circolate voci sul desiderio di Vera Miales di avere un figlio da Goria da lui, però, ostacolato. Lei ha così chiarito: “Non ho detto ad Amedeo di volere un figlio da lui. Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui.” Passando invece alle conoscenze in famiglia, Vera ha raccontato di aver fatto conoscere Amedeo a sua madre; a sua volta ha avuto modo di incontrare l’ex moglie di Goria, Maria Teresa Ruta, e sua figlia Guenda: “Maria Teresa? L’ho conosciuta presso gli studi di Barbara D’Urso. Eravamo capitate nella stessa puntata. La rispetto tantissimo. Se Amedeo l’ha sposata e ci ha fatto dei figli vuol dire che è veramente una grande donna.” Dei figli “Ho conosciuto solo Guenda. Il figlio è molto riservato. – ha chiarito la Miales, per poi concludere – Guenda è una ragazza speciale e dolcissima, mi ha accolto benissimo.”

