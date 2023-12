VERDIANA PETTINARI, CHI È LA FIGLIA DI ENRICA BONACCORTI/ “Rappresenta tutto per me, è il mio sorriso”

Enrica Bonaccorti arriva accompagnata da sua figlia Verdiana nello studio di Verissimo. La donna, come ricorda la nota giornalista e conduttrice, ha perso il compagno ed è oggi tutta dedicata a lei e al suo benessere: “Lei è la mia fortuna. – ha infatti ammesso a Verissimo – Ora sono un po’ condizionata io e mi sento condizionante nei suoi confronti e questo mi dispiace, perché vorrei che le volasse per la sua strada. Però ho l’impressione che lei voglia starmi accanto per non lasciarmi., perché ho bisogno di lei, ed è vero che lo sono però mi dispiace condizionarla.”

“Quando troverò la persona giusta, ti mollo!” è stata la risposta ironica di Verdiana, che ha poi detto della mamma: “È il mio sorriso”. “Le auguro di non perdere mai il suo sorriso e la sua voglia di vivere”, è stata invece la risposta della Bonaccorti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VERDIANA PETTINARI, CHI E’ LA FIGLIA DI ENRICA BONACCORTI

Chi è Verdiana Pettinari, l’unica figlia di Enrica Bonaccorti? Oggi pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento del sabato con le storie e gli approfondimenti di “Verissimo”, ci sarà un gradito ritorno negli studi televisivi del programma condotto da Silvia Toffanin. Infatti, dopo essere stata protagonista di una bella intervista qualche mese fa per dare conto dei suoi ultimi problemi di salute, la 74enne conduttrice e attrice savonese, oggi sarà ospite del talk show in onda su Canale 5 per la prima volta assieme alla figlia avuta dall’ex compagno Daniele Pettinari (anche se le due donne sono state già in passato ospiti in coppia di altri programmi). In attesa di scoprire cosa racconterà Verdiana, accendiamo i riflettori su di lei e sulla sua vita privata.

Come sappiamo, nel corso della sua vita Enrica Bonaccorti ha avuto diverse relazioni, alcune anche con personaggi molto in vista dello showbiz nostrano ma solo durante il matrimonio con l’ex marito Daniele Pettinari è diventata madre con la nascita della prima e unica figlia, nata nel 1973. In seguito la conduttrice televisiva e radiofonica era stata legata a Michele Placido e Renato Zero, oltre che all’ultimo compagno, Giacomo Paladino, scomparso purtroppo anzitempo, senza però avere altri figli. E la storia di mamma Enrica e Verdiana è tutta da raccontare dato l’attrice si era trovare a dover crescere quella bambina da sola: importante fu allora la presenza di mamma Titti perché “è stato solamente grazie a lei che ho potuto fare carriera dato che ero sicura che, quando non c’era, mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore”.

BONACCORTI, “MI HA FATTO LEI DA MAMMA: L’HO VISTA PIANGERE SOLO QUANDO…”

La commozione con cui la Bonaccorti ha spesso ricordato la madre e l’unione tra le due donne che si sono trovate improvvisamente da solo spiega molto bene la solidità del loro legame, rafforzatosi ancora di più di recente dopo i problemi al cuore che hanno portato la 74enne di Savona a sottoporsi a un intervento a cuore aperto di otto ore. “Verdiana è sempre rimasta al mio fianco in ospedale, ho solo lei perché il mio compagno è venuto a mancare da un anno e mezzo” aveva raccontato proprio Enrica durante la precedente ospitata a “Verissimo”, spiegando come le coccole della figlia e la sua presenza siano state molto importanti per la sua guarigione. “Lei mi ha coccolata, mi portava anche da mangiare. Sono molto fortunata ad averla, è una forza e una sicurezza per me” aveva detto ancora di Verdiana, con la quale tuttavia non mancano litigi e punti di vista diversi…

“Abbiamo i nostri litigi, ma ci capiamo sempre di più. Noi sappiamo che passa e comprendiamo perché a volte siamo aspre” aveva detto ancora la Bonaccorti, ammettendo che in quelle circostanze era stata Verdiana a farle da mamma: “Sta attenta a tutto. Mi fa andare in giro solo con le scarpe basse con la gommina. Nella sua vita è disordinata, mentre con me invece è pazzesca. Sembra la signorina Rottenmeier…” aveva scherzato riferendosi alla figlia ma capendo benissimo la sua premura soprattutto per via della paura che aveva provato lo scorso settembre. “L’ho vista piangere soltanto questa volta…” era stata la rivelazione della conduttrice alla Toffanin. Della donna, oggi cinquantenne, sappiamo che ha conseguito l’iscrizione presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti tanto tempo fa e che ha completato gli studi negli States frequentando un corso di psicologia e sociologia; inoltre, ha scelto di cambiare il proprio cognome optando per quello della mamma che, a suo dire, “mi ha insegnato il rispetto: lei e mia nonna erano come avere due generali in casa…”.











