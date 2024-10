Verdiana Zangaro cerca conferme a Tale e quale show 2024 dopo il grande trionfo con Antonella Ruggero

Dopo il trionfo nella scorsa puntata con una strepitosa Antonella Ruggero, Verdiana Zangaro è chiamata a confermarsi a Tale e quale show 2024. Questa sera, venerdì 18 ottobre, ha l’arduo compito di interpretare Mariah Carey e ce la metterà tutta per vincere ancora. La settimana scorsa Verdiana è stata l’ultima concorrente ad esibirsi, ma nonostante l’orario scomodo è riuscita a sovvertire la classifica. Troppo potente la sua imitazione, magnifica la voce con la quale ha lasciato tutti a bocca aperta, conquistando una standing ovation infinita.

Se dovesse riuscire a confermarsi a certi livelli, difficilmente ci sarà partita per i suoi competitor, forse anche per questo motivo la curiosità di vederla all’opera con Mariah Carey è tanta. I fan stravedono per lei, fin dalla sua prima apparizione ad Amici dove si è fatta conoscere al grande pubblico. “Ho un bellissimo ricordo di quel programma”, ha raccontato in una intervista a Super Guida Tv dove ha toccato diversi tempi.

Verdiana Zangaro più matura e consapevole a Tale e quale show 2024: “Vissute tante battaglie, ora sono più grande”

“Sono grata alla vita per quello che mi ha dato nel mio percorso artistico e Tale e Quale mi permette di tornare in televisione a distanza di anni, di farmi riascoltare dal pubblico”, ha raccontato Verdiana. Oggi, ovviamente, si sente più matura e consapevole rispetto al passato: “Ho vissuto tante battaglie, sono più grande e con una consapevolezza diversa”, ha spiegato Verdiana.

Tutte parole che trovano conferma nei fatti, ripensando al suo percorso a Tale e quale show 2024, dove sta facendo scintille. E’ senza dubbio uno dei prospetti favoriti alla vittoria finale, d’altronde la classe e il talento non le mancano. Con l’imitazione di Mariah Carey cercherà di mettere altro fieno in cascina per raggiungere il suo obiettivo.

