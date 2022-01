Verissimo, anticipazioni 23 gennaio/ La malattia e la guarigione di Carolina Marconi

Anticipazioni Verissimo puntata 23 gennaio: ospiti e temi

Questo pomeriggio a partire dalle 16:30 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin tanti nuovi ospiti si racconteranno all’interno del talk show. Una degli ospiti di questo pomeriggio sarà Claudia Gerini che si racconterà tra vita privata e carriera parlando dei suoi ultimi lavori. Anche l’hair stylist più chiacchierato della televisione italiana, Federico Fashion Style si metterà a nudo durante la sua conversazione con Silvia Toffanin.

Questo pomeriggio a Verissimo ci sarà spazio anche al consueto momento dedicato al Grande Fratello Vip 2021 con Carmen Russo, eliminata dal reality dopo quattro mesi di permanenza, che racconterà la sua esperienza all’interno della Casa e i suoi rapporti con gli altri concorrenti.

La storia di Carolina Marconi e di Aldo Montano a Verissimo

Da Silvia Toffanin a Verissimo questo pomeriggio ci sarà spazio anche per le interviste di coppia con Carolina Marconi e il suo compagno Alessandro Tulli. La coppia, ospite nello show per la prima volta insieme avrà modo di parlare del difficile percorso di Carolina Marconi dalla diagnosi del tumore fino alla sua sconfitta, un momento descritto da Alessandro Tulli come: “Siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme” e raccontato dalla donna all’interno del suo libro “Sempre con il sorriso”.

Alla coppia presente in studio si aggiungerà anche quella composta da Aldo Montano e da sua moglie Olga Plachina che confesseranno a Silvia Toffanin come hanno vissuto la distanza durante la permanenza del campione olimpico all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

