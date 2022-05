Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022/ Ospiti: Manuel Bortuzzo e Andriy Shevchenko

Le anticipazioni della puntata di Verissimo che va in onda sabato 7 maggio 2022 rivelano che l’appuntamento sarà ricchissimo di ospiti, che avranno la possibilità di raccontarsi senza filtri alla conduttrice Silvia Toffanin. I temi saranno ampi e variegati. Ci sarà spazio, tra sorrisi e lacrime, come sempre, per le ultime novità di gossip, come la fine della relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. È proprio quest’ultimo che sarà presente in studio per raccontare quanto accaduto e per presentare Rinascere, un film ispirato alla sua storia che verrà trasmesso domani in prima serata su Rai 1.

Tra i presenti nel salotto di Canale 5 anche Alessandro Benetton, secondogenito di Luciano Benetton e di Maria Teresa Maestri, fondatori dell’omonimo gruppo, nonché marito di Debora Compagnoni. Da Amici, nel giorno in cui andrà in scena la semifinale, invece, arriveranno i due eliminati LDA e Nunzio, i quali parleranno della loro intensa esperienza nel talent show. Per restare in tema, relativamente al mondo dello spettacolo, tra gli ospiti ci sarà anche Vladimir Luxuria, attuale opinionista dell’Isola dei Famosi al fianco di Nicola Savino. Questa volta, però, non sarà in studio per parlare di temi più seri.

Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022: il tema della guerra in Ucraina

Nel corso della puntata del 7 maggio 2022 di Verissimo, come rivelano le anticipazioni, ci sarà infatti modo di trattare il complesso tema relativo alla guerra in Ucraina. Ad accompagnare Vladimir Luxuria per una denuncia sociale ci sarà Zì Faàmelu, una cantante ucraina che è stata respinta al confine del suo Paese, mentre tentava di fuggire dal conflitto, perché in quanto transgender sui suoi documenti risulta ancora essere un uomo e dunque dovrebbe essere arruolata al fronte.

Un’altra parte del talk show condotto da Silvia Toffanin sarà invece dedicata alla storia di Andriy Shevchenko, ex calciatore e ora allenatore ucraino, che si sta battendo affinché il suo Paese possa presto ritrovare la pace.

