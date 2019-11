Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 16 novembre: Emma, Marco Bocci, Francesco Monte e..

Sabato 16 novembre, alle 16.30, subito dopo la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, canale 5 trasmetterà una nuova puntata di Verissimo. Nell’appuntamento odierno, Silvia Toffanin incontrerà alcuni dei personaggi più amati dal pubblico. Grande attesa, infatti, per il ritorno nello show pomeridiano di canale 5 di Emma Marrone. La cantante salentina torna a raccontarsi ai microfoni della Toffanin dopo la paura per il ritorno della malattia e il ritorno sulla scena musicale con il nuovo album “Fortuna”. Impegnata nella promozione del suo nuovo lavoro musicale, Emma si racconterà tra vita privata e carriera con totale sincerità. Proprio Silvia Toffanin, in occasione dell’intervista a Fabrizio Moro dello scorso settembre, insieme al cantautore, aveva fatto un grosso in bocca al lupo ad Emma che, in quei giorni, aveva annunciato la pausa per motivi di salute. Bellissima e felice, la cantante tornerà ad aprire il suo cuore con totale sincerità.

VERISSIMO: MARCO BOCCI E LA SUA NUOVA AVVENTURA

Torna a raccontarsi a Verissimo, in una veste diversa, Marco Bocci. L’attore che è stato il protagonista di tantissimi film e fiction di successo come C’è chi di ce no, Scusate se esisto, Romanzo criminale, Made in Italy e Squadra Antimafia, racconta la sua esperienza da regista. Il marito di Laura Chiatti svelerà le emozioni provate durante la sua prima volta da regista nel film A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo omonimo romanzo. L’attore che a Tor Bella Monica ha vissuto attraverso il romanzo e il film ha voluto raccontare “tanti personaggi, tanti perdenti e tanti sconfitti”. “Ho scritto questa storia perché volevo raccontare una periferia vera dentro la quale si incrociano tante vite. Per farlo sono partito dalle mie esperienze più intime. Tanti personaggi, tanti perdenti, tanti sconfitti che però sanno vivere senza abbandonare la speranza, allegri e positivi, come le immagini che li raccontano, una rinascita, un’apertura, una luce forte e presente a marcare che c’è sempre una sana via di fuga“, ha spiegato l’attore durante la presentazione del film.

VERISSIMO: GERRY SCOTTI E FRANCESCO MONTE NELLA OSPITI DEL 16 NOVEMBRE

Dopo Emma e Marco Bocci, nel salotto di Verissimo arriveranno anche Gerry Scotti e Francesco Monte. Il conduttore, ai microfoni di Silvia Toffanin, racconterà “Conto alla rovescia”, il nuovo game show di canale 5 che condurrà da lunedì 18 novembre. Dopo 30 anni di giochi e 4.452 puntate al suo attivo, il re dei quiz show è pronto a tuffarsi in una nuova avventura televiva. Reduce dal grande successo ottenuto come concorrente a Tale e Quale Show 2019, a Verissimo, Francesco Monte racconterà la sua nuova vita. Oltre a parlare dei suoi progetti futuri, l’ex tronista ed ex concorrente dell’Isola e del Grande Fratello Vip, parlerà anche della storia d’amore con la fidanzata Isabella De Candia.





