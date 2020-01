Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 25 gennaio: da Giulia De Lellis a Valeria Marini

Dopo la toccante intervista a Sinisa Mihajlovic, Silvia Toffanin torna in onda oggi, sabato 25 gennaio, alle 16 su canale 5, con una nuova puntata di Verissimo. Nel salotto della trasmissione di canale 5 arriveranno tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo per raccontarsi a 360 gradi tra vita privata e carriera. Grande attesa per il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo che, dal 30 gennaio, saranno nelle sale cinematografiche italiane con il nuovo film “Odio l’estate” con Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido. Ai microfoni di Silvia Toffanin, il trio comico ripercorrerà la lunga e straordinaria carriera. Non mancheranno gli aneddoti divertenti e i retroscena di un rapporto professionale e umano che, nonostante i rumors, non è mai stato in crisi. Aldo Giovanni e Giacomo, però, non saranno gli unici ospiti della nuova puntata di Verissimo. Andiamo a scoprire tutti i nomi.

VERISSIMO, GLI OSPITI DEL 25 GENNAIO

Mamma, moglie e rappresentante della danza italiana nel mondo, nel salotto di Verissimo, si racconterà Eleonora Abbagnato che, il prossimo 18 maggio, dirà addio all’Opera di Parigi, dove entrò 28 anni fa. La Abbagnato racconterà così le emozioni che sta vivendo tornando indietro nel tempo, ma anche con un occhio al futuro di cui farà sempre parte la danza. Spazio, poi, ad una delle attrici italiane più amate ovvero Paola Cortellesi, al cinema con il film “Figli”, l’ultimo lavoro di Mattia Torre in cui recita accanto a Valerio Mastandrea. Dopo il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 con Rita Rusic, poi, Verissimo ospiterà Valeria Marini che svelerà i propri progetti privati e lavorativi. Tornerà a parlare anche del suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori?

LE STORIE D’AMORE DI ELEONORA PEDRON E GIULIA DE LELLIS

Infine, nel salotto di Verissimo, arriveranno due donne che stanno vivendo un momento felice dal punto di vista sentimentale. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Eleonora Pedron parlerà della sua storia con Fabio Troiano con il quale potrebbe convolare a nozze. “Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora, però, va bene così anche se il matrimonio è sempre stato nei miei sogni. Da piccola mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”, ha dichiarato al settimanale Oggi. Reduce dai festeggiamenti del suo compleanno, poi, tornerà anche Giulia De Lellis, sempre più innamorata del suo Andrea Iannone e con tanti progetti e sogni privati e professionali ancora da realizzare.



