Verissimo/ Anticipazioni e ospiti: Max Pezzali, Jack Savoretti e Fabio Volo

VERISSIMO TORNA ANCHE OGGI IN REPLICA

Sabato 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione dell’Italia, alle 16, su canale 5, torna in onda Verissimo. Anche nell’appuntamento odierno ci sarà spazio per il coro virtuale #ImagineForVerissimo. Ogni settimana, gli artisti italiani danno vita ad una cover della famosa canzone di John Lennon per infondere speranza e coraggio ai telespettatori. Questa settimana si uniranno, al coro di voci, si uniranno: Giovanni Allevi, Joe Bastianich, Marco Masini, Mietta, Omar Pedrini e Paola Iezzi. Nella puntata odierna del programma di canale 5 sarà inaugurato un nuovo spazio in cui un personaggio regalerà un pensiero, una riflessione, su questo periodo. Ad inaugurare il nuovo spazio di Verissimo sarà l’attore, conduttore e scrittore Fabio Volo.

I VIDEOMESSAGGI IN QUARANTENA DI LAURA CHIATTI, JACK SAVORETTI E MAX PEZZALI

Chi sono i vip che hanno inviato i propri videomessaggi alla redazione di Verissimo raccontando la propria quarantena? Questa settimana, nel corso del nuovo appuntamento con la trasmissione di Silvia Toffanin, saranno trasmessi i videomessaggi di Claudia Pandolfi, di Laura Chiatti che sta trascorrendo la quarantena con il marito Marco Bocci e i figli Enea e Pablo, Michelle Hunziker che, invece, trascorre le sue giornate con il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole, Celeste e Aurora e il fidanzato di quest’ultima Goffredo Cerza. Spazio, inoltre, ai videomessaggi anche di due cantanti ovvero Max Pezzali e Jack Savoretti che ha inciso il suo primo brano in italiano “Andrà tutto bene”, nato durante una serie di dirette su Instagram con i fans italiani.

LE STORIE DI VERISSIMO

Come sempre, anche questa settimana, saranno trasmesse alcune delle interviste più belle ed emozionanti realizzate da Silvia Toffanin. Nell’appuntamento odierno, il pubblico avrà così modo di riuascoltare le dichiarazioni di Romina Power che, ai microfoni di Verissimo, si è raccontata tra vita privata e carriera così come Elisa, protagonista da anni della scena musicale italiana. Spazio, poi, alle interviste di due degli attori italiani più amati dal pubblico ovvero Claudio Amendola e Raoul Bova che si sono raccontati anche come compagni di donne bellissime ovvero Francesca Neri e Rocio Munoz Morales e in carriera e come genitori.



