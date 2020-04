Verissimo/ Anticipazioni e ospiti: Belen Rodriguez, Annalisa e Alberto Urso

Pubblicità

Sabato 18 aprile, su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo, In queste settimane, la conduttrice Silvia Toffanin continua a ricevere i videomessaggi dei personaggi più amati dal pubblico che raccontano come stanno affrontando la quarantena. Questa settimana, i telespettatori potranno così capire come è cambiata la vita di vip come Belen Rodriguez, Annalisa e Alberto Urso e come stanno affrontando questo momento di estrema difficoltà per tutti. Inoltre, ci sarà spazio anche per il videomessaggio del judoka Marco Maddaloni e della moglie Romina Giamminelli che sono in attesa del terzo figlio. Anche questa settimana, inoltre, ci sarà il flash mob #ImagineForVerissimo con le voci di Leo Gassmann, Stash, Chiara Galiazzo, Alessia Mancini con Flavio Montrucchio, Michele Zarrillo e Giulia Molino di “Amici”.

CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO, VIERI E COSTANZA CARACCIOLO RACCONTANO IL LORO AMORE

Anche questa settimana, nel corso del nuovo appuntamento con Verissimo, verranno riproposte alcune delle interviste che il pubblico ha apprezzato di più. Oggi ci sarà così spazio per due coppie che hanno già vissuto la gioia di avere due figli e che stanno per provarla presto. Nel salotto di Verissimo torneranno così le emozioni di Cristina Marino e Luca Argentero che diventeranno genitori per la prima volta tra poche settimane. Spazio, poi, anche all’amore di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che, dopo essere diventati genitori della piccola Stella, essersi sposati in gran segreto, hanno accolto in famiglia la piccola Isabel, nata poco meno di un mese fa.

PANARIELLO ED ELETTRA LAMBORGHINI TRA LE STORIE DI VERISSIMO

Sarà una puntata ricchissima quella di Verissimo in onda oggi. Oltre alle suddette interviste di coppia, infatti, sarà trasmessa nuovamente anche l’intervista di Giorgio Panariello che, oltre ad essere uno degli attori comici più apprezzati da critica e pubblico, è capace di emozionare con l’intensa storia della sua vita. Spazio, poi, alla toccante intervista rilasciata da Belen Rodriguez sul suo amore ritrovato con Stefano De Martino e, infine, via libera alla musica con le interviste dei Modà, di Elettra Lamborghini e di Alberto Urso, protagonisti del Festival di Sanremo 2020.



