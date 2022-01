Verissimo, anticipazioni puntata 8 gennaio/ Ospiti: Salvatore Esposito, Rosolino…

Grande attesa per la puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 8 gennaio 2022. Cosa dicono le anticipazioni del programma condotto da Silvia Toffanin? Su Canale 5, a partire dalle ore 16:30, scorpacciata di ospiti, gossip e protagoonisti del mondo dello spettacolo. Si comincia con Salvatore Esposito, l’attore che ha vestito i panni di Gennaro Savastano in “Gomorra“, la serie ambientata a Napoli appena giunta alla sua conclusione dopo anni di successo a livello internazionale. Si resta in Campania con il talento e la simpatia di Vincenzo Salemme, ma se vogliamo anche con l’intervista di coppia all’olimpionico Massimiliano Rosolino – partenopeo doc – e alla sua bella compagna, la ballerina Natalia Titova.

Verissimo, anticipazioni puntata 8 gennaio: Sara Ricci ricorda Paolo Calissano

Le anticipazioni della puntata di oggi di Verissimo raccontano di un episodio che sarà caratterizzato anche da una pagina drammatica. Ospite di Silvia Toffanin sarà infatti Sara Ricci, attrice che ha lavorato per anni nel cast di “Vivere” insieme a Paolo Calissano, il collega trovato morto pochi giorni fa nella sua abitazione, probabilmente vittima di un overdose di psicofarmaci. Da parte della Ricci pioveranno accuse molto dure nei confronti delle persone che hanno circondato Paolo Calissano, un uomo fragile che non ha saputo reagire alle asperità della vita. Poi si tornerà ad un momento più leggero con Nicola Savino, conduttore di “Back to school”, il nuovo programma di Italia 1 e i suoi “ripetenti” Totò Schillaci e Paola Caruso. Infine, per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno sarà in studio Teresa D’Abdon.

