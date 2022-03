Verissimo/ Anticipazioni sabato 26 marzo 2022: Nina Moric, Dasha Dereviankina, Sofia Goggia

Come ogni sabato questo pomeriggio andrà in onda Verissimo su Canale 5 a partire dalle 16:30. Come ogni puntata anche questo pomeriggio Silvia Toffanin accoglierà all’interno del suo salotto nuovi ospiti come Sofia Goggia definita dagli autori del programma: “Una vera fuoriclasse dello sport”, la ragazza infatti ha appena vinto la Coppa del Mondo di discesa libera è farà la sua prima apparizione a Verissimo.

Durante la puntata di sabato 26 marzo farà il suo ritorno dopo due anni di assenza dagli studi di Verissimo anche Nina Moric che racconterà a Silvia Toffanin alcune novità in merito alla sua vita. Presente anche Dasha Dereviankina, la modella di origini ucraine.

Verissimo anticipazioni sabato 26 marzo 2022

Non mancheranno a Verissimo anche ospiti provenienti dagli altri programmi della rete televisiva come Alessandra Celentano e Rudi Zerbi, prof. Nel cast di Amici rispettivamente per le classi di ballo e canto che parleranno della loro esperienza nel talent show di Canale 5 a poche ore dalla seconda puntata del serale.

Non solo i professori, in studio ci saranno anche Alice Del Frate e Gio Montana, i primi due eliminati dal serale di Amici 21 che racconteranno la loro esperienza all’interno dello show condotto da Maria De Filippi e le emozioni provate durante la prima puntata del Serale.

