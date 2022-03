Gio Montana, chi è il concorrente di Amici 21/ Eliminato al primo serale?

Chi è Gio Montana, il concorrente del serale Amici 21

Tra i protagonisti del serale Amici 21 troviamo anche Gio Montana. Si tratta di un 22enne originario di Milano e nella vita ha lavorato anche da cameriere in un bar. I familiari oggi si dicono orgogliosi di lui e la passione coltivata per la musica, anche se in passato il padre muratore non ha mai fatto mistero di non vedere di buon occhio la sua scelta di fare l’artista. Il 22enne vive attualmente con la sua famiglia in una casa popolare di pochi metri quadri e con una sola camera da letto, insieme ai genitori, la sorella, la nipote e due cani adottati.

Amici 21 serale 2022, 1a puntata/ Diretta e eliminati: Alice, e non solo, è fuori!

Il percorso di studio intrapreso ad Amici 21 per Gio Montana parte con la candidatura del giovane milanese al cospetto di Anna Pettinelli, che decide di adottarlo nel suo team in vista del serale di Amici 21 in arrivo e in virtù del suo disco d’oro raggiunto da artista autoprodotto e senza l’ausilio di una casa discografica né quello dei passaggi radiofonici, con l’inedito Sole a mezzanotte. Un brano che si rivela un tripudio di ascolti in streaming su Spotify Italia, conquistandosi così l’ambita certificazione FIMI.

Christian Stefanelli, chi è il concorrente di Amici 2022/ Eliminato al primo serale?

Il percorso di Gio Montana ad Amici 21: dalla Pettinelli a Zerbi

Nel corso del consuetudinario appuntamento domenicale del talent, però, Gio Montana finisce in balia di una crisi personale e artistica, diventa vittima di vuoti di memoria sul palco nel corso delle esibizioni dei suoi inediti, dopo l’esonero dalle cover di pezzi cult richiesto per lui dalla maestra Pettinelli al fine di poterlo favorire nella preparazione degli inediti per il serale. Ma i cali di memoria sul palco, rispetto alle esibizioni degli inediti, non vengono perdonati dalla Pettinelli, tanto che ad un passo dalla finale decide di eliminarlo dalla competizione, sottraendogli la possibilità di conquistare la maglia dorata.

Alice Del Frate, chi è la concorrente di Amici 2022/ Eliminata al primo serale?

Gio Montana appare deluso nel profondo per il dietrofront della voce Rds, che gli aveva regalato la possibilità di dare voce sul palco alla sua passione per il canto. A salvarlo ci pensa Rudy Zerbi, che lo arruola nel suo team a patto che lui studi h24 e non si faccia trovare impreparato né impacciato. Da qui, si prospetta un percorso in salita, con un nuovo Gio che mette a segno i primi miglioramenti: si fa notare con i suoi studi matti e disperatissimi e una prima posizione raggiunta nella classifica della gara delle cover giudicata da Cristiano Malgioglio. Anche il giudice esterno Beppe Vessicchio, al termine di una corale di canto, gli riconosce di essere ben promettente. Prima del via al serale Gio lancia il nuovo inedito Sotto la pioggia, che strizza l’occhio al sound della trap del momento.

Curiosità su Gio Montana: squadra di appartenenza al serale di Amici 2022

Subito dopo la comunicazione di ammissione al serale di Amici 21, Gio Montana diventa protagonista di una struggente chiamata a telefono con la madre, dove comunica alla donna la notizia che rappresenta per lui la realizzazione di un sogno. All’ambito serale, Montana gareggerà come membro del team capeggiato da Rudy Zerbi in partnership con Alessandra Celentano e i compagni di team, LDA, Luigi, Calma tra i cantanti, Leo, Carola e Michele tra i ballerini. Al momento Gio registra anche un importante traguardo: supera gli oltre 200mila ascoltatori mensili, ad un passo dal via al serale di Amici 21. Il giovane talento è inoltre attivo su Instagram con l’username giomontana98, con un seguito social stimato oltre 39mila follower.

Tuttavia, dalle anticipazioni tv delle registrazioni del primo serale di Amici 21 previsto per il 19 marzo su Canale 5, tenutesi il 17 marzo 2022, si apprende che Gio è uno dei concorrenti finiti a rischio con LDA, Christian Stefanelli, dopo la prima eliminazione di Alice Del Frate: il ballottaggio sul secondo eliminato si disputa tra Gio e Christian: chi lascerà la scuola?













© RIPRODUZIONE RISERVATA