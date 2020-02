VERISSIMO DI CRISTINA PARODI/ Rimpiazzò “Ok, il prezzo è giusto!”, un Telegatto e nove edizioni…

Prima volta da ospite per Cristina Parodi, che Verissimo l’ha conosciuto tanti anni fa ma come conduttrice. Poi, nel 2006, Silvia Toffanin ha preso il posto che oltre che suo era stato della coppia Benedetta Corbi-Giuseppe Brindisi e di Paola Perego, trainando il programma con successo fino ai giorni nostri. Tanti i momenti memorabili che hanno caratterizzato il percorso della Parodi in questa trasmissione. Iniziamo col dire che Cristina fece il suo esordio da conduttrice Mediaset proprio con Verissimo, dove accettò di lavorare dopo la lunga esperienza come giornalista del Tg5. Il 16 settembre 1996 fu il suo ultimo giorno da mezzobusto dell’edizione serale, ruolo che lasciò senza apparenti rimpianti per dare inizio al nuovo rotocalco quotidiano di Canale 5. All’inizio, infatti, Verissimo altro non era che una rubrica del Tg5. L’ideatore era Gregorio Paolini; il regista, Gigi Botta.

Verissimo – Tutti i colori della cronaca con Cristina Parodi

La prima stagione di Verissimo prese il via in quell’anno andando in onda alle ore 18 per 45 minuti, fino all’avvio del quiz del preserale della rete ammiraglia Mediaset. Il programma rimpiazzò Ok, il prezzo è giusto!, migrato su Rete 4 e trasmesso alla stessa ora. Verissimo aveva come sottotitolo Tutti i colori della cronaca: al suo interno, in effetti, si spaziava facilmente dalla nera alla rosa, spesso e volentieri con l’aiuto di ospiti in studio e inviati come Enrico Papi – curatore della rubrica Parola di Papi – e Marco Liorni. La Parodi è in seguito tornata a lavorare con quest’ultimo negli ultimi tempi (con La Vita in Diretta). Nella primavera 1997, il programma approdò in seconda serata con un ciclo di puntate dal titolo Le Storie di Verissimo, ideato sulla falsa riga di Donne al bivio della Rai. Ogni puntata proponeva un film a tema, introdotto alle 20.50 da Cristina Parodi. In seguito, alle 22.45, andava in onda il dibattito in studio in cui gli ospiti si confrontavano sui temi affrontati nella pellicola.

Gli ultimi anni della sua edizione di Verissmo

La seconda edizione di Verissimo prese il via con una novità: al posto di Cristina Parodi, assente per maternità, arrivò Marco Liorni. Dopo alcuni mesi di pausa, nel 1998, la Parodi riprese in mano le sorti del programma per lasciare a Liorni il suo spin off – Verissimo – Sul posto – in onda mezz’ora prima della diretta. Confermato per una nuova stagione anche Le Storie di Verissimo. Il successo crescente di pubblico e critica portò i vertici Mediaset a riconfermarne la messa in onda per una nuova stagione, stavolta a cura di Carlo Rossella. Gli spin off si moltiplicarono, anche se Cristina non potè più garantire la stessa attenzione di prima perché presa da impegni di gran lunga più importanti. Venne il momento, infatti, della sua seconda gravidanza, durante la quale fu sostituita dalla giornalista Rosa Teruzzi. Il 2001 è l’anno del Telegatto come Miglior trasmissione di attualità e informazione. Nel 2003, Verissimo fece registrare il suo picco di ascolti con 3 milioni di spettatori e il 23% di share. La nona stagione (2004/2005) fu l’ultima con Cristina Parodi come presentatrice, che lasciò il programma insieme a una buona fetta di affezionati. Ci penserà la Toffanin, un anno più tardi, a risollevarne le sorti.



