Verissimo ospiti e anticipazioni 27 novembre/ Teresa Langella parlerà della violenza

Anticipazioni Verssimo: gli ospiti di sabato 27 novembre

Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento del weekend con Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 dalle 16:30 in poi. Durante questa puntata Teresa Langella, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne e conduttrice radiofonica, sarà per la prima volta in assoluto ospite all’interno del programma e racconterà alla conduttrice il dramma che l’ha afflitta e di cui ha trovato il coraggio di parlare, dopo aver confessato tramite i suoi profili social di essere stata vittima di abusi sessuali.

Anche Marcella Bella, reduce dal successo di Star in the star, parlerà a Silvia Toffanin con l’intento di raccontarsi senza segreti a 360 gradi e svelerà i suoi progetti per il futuro. Tra gli ospiti musicali anche Kekko Silvestre il frontman dei Modà che cercherà di raccontarsi come mai prima facendo anche riferimento a suo cugino, Davide Silvestri, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Da Cappelletti, ad Alessandro Siani e Cristian De Sica

Ospite in studio da Silvia Toffanin a Verissimo questo pomeriggio ci sarà anche Christian De Sica che a distanza di qualche settimana dall’uscita nelle sale cinematografiche del film “Chi ha incastrato Babbo Natale” scritto e diretto da Alessandro Siani, racconterà le sue impressioni spiegando il motivo per il quale questo film potrebbe diventare un cult del Natale.

Questo pomeriggio ci sarà anche un momento commovente con Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che a distanza di quasi un anno ricorderà la scomparsa di suo marito. La nuova puntata di Verissimo sarà disponibile, oltre che in diretta su canale 5, anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediasetplay.

